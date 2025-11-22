انتصاب مسئول پیگیری امور صنایع خلاق، شرکتهای دانشبنیان و هوش مصنوعی در اروند
با حکم آقای جبار سالمپور، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، آقای حامد لامینژاد بهعنوان مسئول پیگیری امور صنایع خلاق، شرکتهای دانشبنیان و هوش مصنوعی زیر نظر مدیریت فرهنگی و هنری منصوب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این جایگاه با هدف ایجاد هماهنگی مؤثر میان حوزههای نوآوری و برنامههای اجرایی مجموعه و بهرهگیری هدفمند از ظرفیت صنایع خلاق و فناوریهای پیشرفته در پشتیبانی از روندهای توسعهای اروند تعریف شده است. تمرکز این مسئولیت بر شناسایی طرحهای قابل اتکا، تسهیل ارتباط با شرکتهای دانشبنیان و رصد پروژههای مرتبط با فناوریهای نو از جمله هوش مصنوعی خواهد بود.
در حکم صادره بر ضرورت پیگیری منظم امور، ارائه گزارشهای دورهای و همکاری نزدیک با بخشهای مرتبط برای ارتقای کارآمدی برنامههای فرهنگی و توسعهای اروند تأکید شده است.