تأکید سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی کیش بر ضرورت بازنگری طرح جامع برای ارتقای خدمات و زیرساختها
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش بر لزوم توجه بیشتر به فرصتهای پیشرو در حوزه اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد و به نقش مهم شورای فرهنگ عمومی در ایجاد هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای مسئول برای بهبود کیفیت زندگی در این منطقه پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، اسدالله علیزاده در دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی جزیره کیش که با حضور مدیرکل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد، با قدردانی از همراهی دستگاههای مرتبط گفت: از ابتدای ایجاد منطقه آزاد کیش، طرح جامع توسعه آن توسط یک مشاور خارجی و با الگوگیری از مناطق آزاد پیشرفته تدوین شده بود که در آن، سکونت دائم پیشبینی نشده و صرفاً اقامت موقت برای فعالان اقتصادی و کارمندان دیده شده بود.
وی ادامه داد: این طرح بر اساس نگاهی گذرا و موقت به حضور افراد در جزیره تنظیم شده بود و به همین دلیل، موضوعات فرهنگی و زیست اجتماعی به شکل اصولی و بلندمدت لحاظ نشده بود.
علیزاده با اشاره به تغییرات قانونی در سالهای اخیر گفت: با ابلاغ احکام دائمی برنامههای توسعه، مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی و هماهنگکننده تمامی دستگاههای دولتی ـ به جز نهادهای دفاعی و امنیتی ـ در منطقه شناخته میشود.
وی تأکید کرد: در عمل، متناسب با این مسئولیت سنگین، بازطراحی و برنامهریزی لازم انجام نشده و بسیاری از مسائل به صورت تجمیعی انباشته شده است.
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به وضعیت متنوع حوزههای مختلف در جزیره اظهار داشت: در برخی حوزهها مانند گردشگری، خدمات، صنعت ساختمانسازی، عمران شهری و زیرساختهایی مثل آب و برق، عملکرد مناسبی داشتهایم و حتی در احداث فضاهای فرهنگی، ورزشی و مذهبی نسبت به میانگین کشوری در موقعیت بهتری قرار داریم.
وی افزود: اما در حوزههای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی، بهویژه برای جمعیت ساکن در کیش که اکنون به عنوان بخشی از جامعه دائمی منطقه تعریف شدهاند، مطابق متوسط کشوری عمل نکردهایم و طبیعتاً عقبماندگیهایی وجود دارد.
علیزاده همچنین گفت: مباحثی مانند تأمین ساختمانهای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر، ایجاد فضاهای مناسب برای نهادهای حمایتی و توانمندسازی کارگران و کارمندان نیز به طور جدی نیازمند توجه است.
وی با اشاره به پیچیدگی مسائل فرهنگی در کیش گفت: مسائل ما در شورای فرهنگ عمومی تا حدی متفاوت و پیچیدهتر از سرزمین اصلی است. شناخت دقیق این مسائل و طرح درست آنها، نیمی از مسیر حل مسئله خواهد بود.
علیزاده در ادامه تأکید کرد: امیدوارم با کمک اعضای شورا و همراهی مدیران، در جلسات آینده بتوانیم مصوبات کاربردی داشته باشیم و به سمتی پیش برویم که جزیره کیش مصداق بارز یک شهر ایمانی و اسلامی باشد.
در ادامه این جلسه، مدیرکل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به تصور نادرست برخی از مردم در مورد سبک زندگی در کیش گفت: در ذهن بسیاری، کیش نماد زندگی اعیانی است؛ اما مهمتر آن است که در همه حوزهها تناسب رعایت شود، وگرنه با چالش روبهرو خواهیم شد.
ساسان ضیائی تأکید کرد: اگر یک بخش پیشرفت کند و بخش دیگر از توجه بازبماند، این عدم تناسب آسیبزا خواهد بود؛ در کیش امروز نشانههایی از این عدم توازن را میبینیم که باید به آن به صورت جدی رسیدگی شود.
وی با انتقاد از پراکندگی فعالیتهای فرهنگی در کیش گفت: تا وقتی به صورت هیئتی عمل میکنیم و هر کسی بنا به سلیقه خود کاری انجام میدهد، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. لازم است نقشه مهندسی فرهنگی کیش تدوین شود تا محوریت و انسجام در تصمیمها شکل بگیرد.
مدیرکل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور افزود: نقشه مهندسی فرهنگی کشور برای هر استان پنج مسئله محوری تعیین کرده است. در کیش نیز باید مهمترین چالشهای فرهنگی شناسایی، اولویتبندی و برای آنها تقسیم کار مشخص شود.
ضیائی همچنین کیش را واجد ظرفیت تبدیل شدن به یک برند فرهنگی دانست و تصریح کرد: این جزیره نهتنها در خلیج فارس، بلکه در سطح کشور میتواند الگوی تراز زندگی ایرانی اسلامی باشد و باید این ظرفیت را جدی گرفت.
وی پیشنهاد کرد: رصد میدانی دقیق از وضعیت موجود به مدت یک تا دو ماه ضروری است و پس از اجرای نقشه فرهنگی، ارزیابی سالانه آن باید انجام شود تا میزان پیشرفت مشخص شود.
مدیرکل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به آییننامه جدید شورا که در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده است، گفت: بر اساس این آییننامه، جلسات شورا باید هر ماه برگزار شود و کمیتههای تخصصی نیز باید موضوعات را بررسی و پخته کنند تا برای تصمیمگیری در صحن شورا آماده باشد.
او تأکید کرد: اگر مدیران وظایف خود را بر اساس مصوبات شورا انجام ندهند، مصداق ترک فعل است و حتی در مواردی برای برخی مدیران در کشور پرونده ترک فعل تشکیل شده است.
وی با اشاره به مدیریت جلسات شورا گفت: در سطح کشور، ریاست جلسات شورای فرهنگ عمومی بر عهده ائمه جمعه گذاشته شده و این نشاندهنده اهمیت محوری این شورا برای ایجاد یک تحول فرهنگی واقعی است.
در پایان این جلسه، با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور، سید عباس صالحی، حکم ریاست شورای فرهنگ عمومی منطقه آزاد کیش به حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز اعطا شد.
این نشست همچنین با صحبتهای نمایندگان اصناف، فعالان فرهنگی، بخش خصوصی و اعضای شورا همراه بود و در آن، مسائل مربوط به فرهنگ عمومی کیش و راهکارهای بهبود وضعیت فرهنگی جزیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.