کیش الگوی حکمرانی فرهنگی اسلامی؛ درخواست تدوین برش جزیرهای نقشه مهندسی فرهنگی کشور
امام جمعه کیش با اشاره به شرایط ویژه فرهنگی و اجتماعی این جزیره، خواستار تدوین برش منطقهای نقشه مهندسی فرهنگی کشور برای کیش شد و تأکید کرد این سند میتواند مسیر سیاستگذاری و اقدام در حوزه فرهنگ عمومی را مشخص کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز در دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی جزیره کیش که با حضور سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش و مدیرکل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد، با بیان اینکه ارتقای فرهنگ عمومی منجر به انسجام و اقتدار ملی میشود، گفت: در شرایط حساس کنونی کشور، توجه جدی به فرهنگ عمومی ضروری است و شورای فرهنگ عمومی نقش مهمی در این مسیر دارد.
وی با اشاره به تنوع قومی، مذهبی و معیشتی در جزیره افزود: کیش بهواسطه ظرفیت گردشگری، موقعیت ساحلی و حضور اقشار مختلف جامعه، نیازمند برنامهریزی فرهنگی متناسب با شرایط بومی و اجتماعی خود است.
امام جمعه کیش تأکید کرد: کیش در برخی شاخصهای فرهنگی همچون آرامش اجتماعی، امنیت و احترام متقابل، پیشرفت خوبی داشته و میتواند الگویی برای حکمرانی اسلامیِ ایرانی در کشور باشد اما برای استمرار این وضعیت، باید به آسیبها و تهدیدهای فرهنگی نیز توجه شود.
وی با تأکید بر اولویت فرهنگسازی بهجای برخوردهای سطحی و دستوری افزود: ترویج و ارتقای فرهنگ عمومی نیازمند اقناع عمومی، مشارکت مردمی و فعالیتهای ایجابی است. در حوزه فرهنگ، تصدیگری باید به مردم واگذار شود و نقش دولت، حمایت، سیاستگذاری و نظارت باشد.
او درباره ضرورت توجه به نسل جدید گفت: اگر فرهنگ عمومی در میان نوجوانان و دانشآموزان نهادینه نشود، با چالشهای جدی روبهرو میشویم بنابراین باید برنامههای ویژهای در مدارس اجرا شود.
وی با تأکید بر لزوم تشکیل شورای عالی فرهنگی یا اتاق فکر فرهنگی در کیش ادامه داد: اگر برش منطقهای نقشه مهندسی فرهنگی کشور برای کیش تدوین، تصویب و اجرایی شود، سیاستها، راهبردها و پیوستهای فرهنگی ما وضوح بیشتری پیدا خواهد کرد.
امام جمعه کیش بر ضرورت همافزایی و مشارکت جمعی برای ارتقای فرهنگ عمومی تأکید کرد و گفت: جزیره کیش میتواند نمونهای از حکمرانی اسلامیِ موفق باشد و الگویی برای دیگر مناطق کشور و حتی جهان باشد.
امام جمعه اهل سنت کیش نیز در ادامه این جلسه، با تأکید بر ضرورت مقابله با نفوذ فرهنگ بیگانه و ترویج ارزشهای اسلامی، خواستار آموزش و تقویت فرهنگ دینی در جامعه، بهویژه در میان نسل جوان شد.
شیخ یعقوب شمس با اشاره به اهمیت فرهنگ در شکلدهی به هویت فردی و اجتماعی گفت: فرهنگ مجموعهای از باورها، ارزشها، آداب و رسوم و هنر است که هویت جامعه را میسازد. در وضعیت امروز، برای حفظ این هویت، بهویژه در برابر شبیخون فرهنگی، باید هوشیار باشیم.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره جنگ نرم و تهاجم فرهنگی افزود: فرهنگ منحط غرب نباید الگوی جوانان ما شود؛ بلکه باید فرهنگ غنی اسلامی را به نسل جدید معرفی و آن را تقویت کنیم.
امام جمعه اهل سنت کیش با تأکید بر نقش آموزش دینی در انسجام فرهنگی تصریح کرد: برگزاری جلسات قرآنی، ترویج حضور در مساجد و معرفی الگوهای اسلامی در مدارس و دانشگاهها، از ابزارهای مؤثر برای نهادینهسازی فرهنگ دینی در جامعه است.
امام جمعه اهل سنت کیش همچنین بر ظرفیتهای فرهنگی جزیره تأکید کرد و گفت: کیش بهواسطه موقعیت گردشگری و حضور مردم نجیب و معتقد، ظرفیتی متمایز برای ارائه الگوی زندگی اسلامی دارد. مردم کیش در مراسم ملی و مذهبی همیشه حضور پرشوری دارند و این ویژگیها باید بیش از پیش مورد توجه و اطلاعرسانی قرار گیرد.
شیخ یعقوب شمس با قدردانی از زحمات مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش و نهادهای فرهنگی افزود: همکاری میان بخشهای مختلف، از جمله نیروهای انتظامی و نظامی، روحانیون، بازاریان و دستگاههای فرهنگی، زمینهساز ارتقای فرهنگ عمومی در جزیره است.
وی در پایان، با تأکید بر لزوم مشارکت مردمی در فعالیتهای فرهنگی گفت: برای فرهنگسازی، حضور مردم ضروری است. فرهنگ در جامعه با دستور ایجاد نمیشود؛ بلکه با اقناع، برنامههای ایجابی و ارائه الگوهای اسلامی زنده میماند.