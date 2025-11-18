خبرگزاری کار ایران
عرضه 17 هزار عنوان کتاب در ششمین نمایشگاه کتاب کیش

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش از حضور 300 ناشر داخلی در ششمین نمایشگاه کتاب کیش خبرداد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، اسدالله علیزاده در نشست خبری ششمین نمایشگاه کتاب کیش، با اشاره به عرضه کتاب با تخفیف‌های ویژه گفت: برگزاری این نمایشگاه به‌عنوان الگویی در مناطق آزاد می‌تواند فرهنگ مطالعه را بیش از پیش نهادینه کند و استقبال ۹۰درصدی مردم از دوره‌های پیشین این نمایشگاه، بیانگر علاقه‌مندی جامعه کیش به مطالعه است.

وی افزود: ششمین نمایشگاه کتاب کیش از روز شنبه، اول آذرماه آغاز شده و به مدت ۹ روز ادامه خواهد داشت. در این دوره، بیش از ۳۰۰ ناشر داخلی با عرضه بیش از ۱۷ هزار عنوان کتاب، میزبان علاقه‌مندان به کتاب و کتاب‌خوانی است.

سرپرست معاونت فرهنگی واجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به ابعاد گسترده نمایشگاه افزود: این رویداد با شعار کتاب، دریچه‌ای به زندگی و با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه کتاب و ادبیات ایران، مؤسسه فرهنگی و آموزشی الست کیش و با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش در فضایی به وسعت هفت‌هزار مترمربع برپا می شود.

در ادامه این نشست، داود رادمند، مدیر مؤسسه فرهنگی و آموزشی الست کیش و مجری این رویداد، با اشاره به شیوه متفاوت خرید در این دوره گفت که بازدیدکنندگان می‌توانند کتاب‌های مورد نظر خود را از ناشران مختلف انتخاب کنند و در پایان بازدید، خرید خود را به‌ صورت یکجا تحویل بگیرند.

به گفته رادمند، در این نمایشگاه برای خریدهای تا سقف شش میلیون ریال، تخفیف ۵۰درصدی برای ساکنان کیش در نظر گرفته شده است. خریدهای بیش از این مبلغ با تخفیف ۱۰درصدی محاسبه می‌شود و کتاب‌های کمک‌آموزشی نیز با تخفیف ۲۵درصدی عرضه خواهد شد. همچنین برای سهولت رفت‌وآمد علاقمندان به نمایشگاه، سرویس‌های رایگان رفت ‌وبرگشت از نقاط مختلف جزیره در ساعات مشخص پیش بینی شده است.

رادمند با اشاره به برنامه‌های جانبی این رویداد فرهنگی بیان کرد که در کنار بخش‌های اصلی نمایشگاه، نشست‌های کتاب‌خوانی، برنامه‌های رونمایی آثار، مسابقات فرهنگی، شاهنامه‌خوانی، کارگاه سفر به سرزمین قصه‌ها، ایستگاه اهدای کتاب و ویژه‌ برنامه‌های مادر و کودک نیز پیش‌بینی شده است تا بازدیدکنندگان از همه گروه‌های سنی بتوانند از این رویداد بهره ‌مند شوند.

در پایان این نشست خبری نیز با حضور مدیران فرهنگی و اصحاب رسانه، از پوستر رسمی ششمین نمایشگاه کتاب کیش رونمایی شد.

 

