تقدیر مدیر نظارت بر خدمات گردشگری از مراکز برتر خدماتی گردشگری به مناسبت هفته‌ کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، درپی بازدیدهای فراگیر و منظم دوره ای از تاسیسات گردشگری کیش و پس از بررسی‌های دقیق مجموعه های گردشگری در فاصله ی زمانی یک سال گذشته شاخص‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و کیفیت خدمات این مراکز ارزیابی شد. معیار اصلی سنجش در این طرح سطح انطباق واحدهای گردشگری با استانداردهای ملی و سیاست‌های کلان معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش بوده است.

در پایان این ارزیابی، از مجموعه‌هایی که طی یک سال گذشته در نوسازی تجهیزات، به‌روزرسانی زیرساخت‌ها، توسعه فرآیندهای خدماتی، ارتقای کیفی تجربه گردشگر و همچنین همراهی مؤثر با برنامه‌های نظارتی سازمان عملکرد شاخصی داشته و بالاترین میزان رضایت گردشگران را کسب کرده بودند، با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.

مدیر نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری کیش در حاشیه این برنامه، ارتقای مستمر کیفیت خدمات گردشگری را لازمه توسعه پایدار صنعت گردشگری جزیره برشمرد و تأکید کرد: مراکز گردشگری که با رویکرد حرفه‌ای‌سازی، استانداردسازی و پایبندی به نظام ارزیابی سازمان فعالیت می‌کنند، نقش مهمی در حفظ برند کیش به عنوان مقصد پیشرو گردشگری ایران دارند.