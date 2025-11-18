آغاز صدور مجوز گردشگری سلامت در منطقه آزاد اروند
منطقه آزاد اروند با صدور نخستین مجوزهای فعالیت در حوزه توریسم سلامت، وارد مرحله تازهای از توسعه گردشگری تخصصی شد؛ اقدامی که با هدف بهرهگیری از ظرفیت حضور گردشگران خارجی بهویژه از کشور عراق و تقویت اقتصاد غیرنفتی انجام گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، برای نخستینبار مجوز رسمی فعالیت در حوزه گردشگری سلامت در این منطقه صادر شد. این اقدام پس از پیگیریهای مستمر واحد گردشگری، اتصال سامانههای صدور مجوز به درگاههای منطقه آزاد اروند و اعلام فراخوان عمومی به دفاتر خدمات گردشگری صورت گرفت؛ در همین راستا، روز گذشته مجوز گردشگری سلامت برای دو متقاضی، پس از طی تمامی مراحل قانونی، صادر شد.
فرآیند صدور این مجوزها بدین صورت است که دفاتر دارای پروانه معتبر خدمات گردشگری (بند ب) که بیش از ۶ ماه از صدور آن گذشته باشد، میتوانند از طریق سامانه «سادرا» وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخواست خود را ثبت کنند پس از بررسی مدارک، تکمیل فرمهای محضری و تعهدات قانونی، مجوز مربوطه صادر خواهد شد.
سجاد پاکگهر، مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند، با اشاره به اهمیت این اقدام گفت: توریسم سلامت میتواند بهعنوان یکی از پیشرانهای مهم اقتصاد کشور عمل کند؛ این بخش علاوه بر ایجاد درآمد پایدار ارزی و توسعه اقتصاد غیرنفتی، باعث رونق حوزههای درمان، هتلداری، حملونقل و اشتغال نیروهای متخصص میشود.
وی افزود: ظرفیتهای مرزی و نزدیکی به بازار بزرگ گردشگران سلامت در عراق، مزیت رقابتی ویژهای برای اروند ایجاد کرده است؛ امیدواریم با افزایش تقاضا برای دریافت مجوز، شاهد شکلگیری شبکهای توانمند از فعالان این حوزه در منطقه باشیم.
گفتنی است؛ توسعه گردشگری سلامت در منطقه آزاد اروند میتواند نقشی مؤثر در معرفی توانمندیهای پزشکی کشور، تقویت اقتصاد محلی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کند.