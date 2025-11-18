خبرگزاری کار ایران
اجرای چهار پیاده‌راه سلامت در منطقه آزاد ارس در دستور کار قرار گرفت

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ارس از آغاز عملیات اجرایی چهار پروژه پیاده راه سلامت با هدف افزایش ظرفیت‌های سلامت، رفاه اجتماعی و زیباسازی شهری به متراژ 3 هزار مترمربع در نقاط مختلف منطقه آزاد ارس خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، ابراهیم سلامی در جریان بازدید از پروژه های عمرانی با اعلام این خبر گفت: ‌ در راستای افزایش ظرفیت‌های سلامت در منطقه آزاد ارس چهار پروژه پیاده‌راه سلامت با مجموع متراژ سه هزار متر مربع و اعتبار بالغ بر ۲۳ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال در نقاط مختلف منطقه آغاز شده است. این پروژه ها با هدف ایجاد مسیرهای ایمن و استاندارد برای تردد شهروندان و ورزش‌های سبک طراحی شده‌اند. 

او افزود: در این پروژه‌ها کف‌پوش‌های بتنی مقاوم با استانداردهای روز در حال نصب است تا ضمن ارتقای کیفیت محیط شهری، جلوه‌ای زیبا و ماندگار به فضاهای عمومی منطقه ببخشد.  

سلامی با اشاره به جزییات این پروژه ها تصریح کرد: اجرای کف‌پوش بتنی مسیر C تا ایستگاه آتش‌نشانی و امداد و نجات شهید عبداللهی به متراژ ۸۲۰ متر مربع و با اعتبار ۵ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال آغاز شده است. همچنین در ابتدای جاده اوراسیا نیز کف‌پوش بتنی به متراژ ۴۴۰ متر مربع و با اعتبار ۲ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال در حال اجراست.  

وی اضافه کرد: در ابتدای جاده پارک کوهستان (روبه‌روی فرستنده رادیویی) نیز کف‌پوشی به متراژ ۱۴۰۰ متر مربع با اعتبار ۱۲ میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال در دست اجرا قرار دارد و علاوه بر آن مقابل مجتمع تجاری برلیان نیز کف‌پوشی به متراژ ۳۹۷ متر مربع و ارزش ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال توسط سازمان منطقه آزاد ارس در حال احداث است.  

سلامی در پایان خاطرنشان کرد:  هدف از اجرای پیاده‌راه‌های سلامت، توسعه فضاهای عمومی فعال و ایمن برای شهروندان و گردشگران منطقه است. این اقدامات با رویکرد ارتقای سلامت شهروندی، نشاط اجتماعی و فراهم‌سازی فضایی مناسب برای زندگی شهری سالم و پویاتر دنبال می‌شود.

 

