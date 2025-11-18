تأکید معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه بر نقش راهبردی ارس در گسترش دیپلماسی اقتصادی و تجارت مرزی
دکتر حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در جریان سفر خود به منطقه آزاد ارس از نزدیک در جریان ظرفیتها، زیرساختهای اقتصادی و روند توسعه فعالیتهای تجاری در این منطقه قرار گرفت و با رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر قنبری در این دیدار ضمن قدردانی از عملکرد سازمان منطقه آزاد ارس در ایجاد زیرساختهای مرزی و حمایت از فعالان اقتصادی و با اشاره به جایگاه ممتاز منطقه آزاد ارس در نقطه صفر مرزی ایران و همجواری با سه کشور آذربایجان، ارمنستان و نخجوان اظهار داشت: توسعه مراودات اقتصادی با همسایگان بخش جداییناپذیر دیپلماسی اقتصادی کشور است و منطقه آزاد ارس یکی از مهمترین کانونهای توسعه تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران است. اقدامات زیربنایی مناسبی در این منطقه مرزی صورت گرفته که میتواند به عنوان الگویی موفق برای پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد همسایگان محسوب شود.
معاون وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به اهمیت تسهیل تبادلات تجاری میان ایران و ارمنستان و رفع مشکلات تعرفهای و لجستیکی گفت: همکاری نزدیک میان دستگاههای اجرایی و مناطق آزاد از جمله ارس، میتواند مسیرهای ترانزیتی و صادراتی کشور را تسهیل کند و رونق اقتصادی در شمالغرب ایران را سرعت ببخشد. وجود چنین ظرفیتهایی نشاندهنده نقش برجسته مناطق آزاد در تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی و توسعه پایدار کشور است.
در ادامه این نشست رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس نیز با تشریح جایگاه راهبردی منطقه بیان کرد: ارس در نقطه تلاقی سه کشور ظرفیت تبدیلشدن به کانون تعاملات اقتصادی ایران با قفقاز جنوبی را دارد. موقعیت جغرافیایی ممتاز، دسترسی مستقیم به بازارهای بینالمللی و زیرساختهای مدرن حملونقل، انرژی و صنعت، این منطقه را به پیشانی دیپلماسی اقتصادی کشور تبدیل کرده است. همچنین این منطقه طی سالهای اخیر با توسعه زیرساختهای حملونقل، پایانههای استاندارد صادرات، احداث انبارهای لجستیکی و حمایت از شرکتهای صادراتمحور توانسته به قطب در حال رشد تجارت و صنعت در شمالغرب ایران تبدیل شود.
وی با اشاره به برنامههای توسعهای سازمان افزود: ما با رویکرد جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه کشاورزی مدرن، راهاندازی پارک لجستیک و حمایت از شرکتهای صادراتی در پی آن هستیم که منطقه آزاد ارس نهتنها یک حوزه مهم و اثرگذار اقتصادی کشور، بلکه یک فرصت دیپلماتیک برای کشور باشد.
مقدم زاده در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای وزارت امور خارجه در زمینه تسهیل روابط اقتصادی با کشورهای منطقه با اشاره به سیاستهای دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی گفت: ما در سازمان منطقه آزاد ارس همسو با سیاستهای کلان دولت و وزارت امور خارجه، تلاش داریم تا با تقویت همکاری با کشورهای همسایه، مسیرهای جدید صادراتی ایجاد و سهم خود را در زنجیره تأمین منطقهای افزایش دهیم. حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در ارس نشانه اهتمام دولت به توسعه تجارت فرامرزی از طریق مناطق آزاد است.
پس از این دیدار قنبری از پایانههای مرزی جلفا و نوردوز، بازارهای محلی و مراکز تجاری منطقه بازدید کرد و در راستای بررسی توان شرکتهای فعال در حوزه کشاورزی از مجتمع ارس تارلا امیر، از بزرگترین گلخانههای خاورمیانه با ظرفیت تولید سالانه ۵۴ هزار تن صیفیجات و میوههای استوایی و توان صادراتی بیش از ۸۰ درصد محصولات بازدید کرد.