به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در این نشست دو طرف درباره ظرفیت‌های تجاری، صنعتی و ترانزیتی این منطقه و امکان بهره‌مندی از موقعیت جغرافیایی ویژه ارس در تعاملات اقتصادی ایران و کشورهای شرق آسیا از جمله اندونزی گفت‌وگو کردند.

معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس در این دیدار با اشاره به جایگاه راهبردی این منطقه گفت: منطقه آزاد ارس در امتداد مرزهای ایران با کشورهای حوزه قفقاز جنوبی واقع شده و یکی از قطب‌های مهم صنعتی، کشاورزی، تجاری، توریستی و ترانزیتی مناطق آزاد ایران است. این منطقه با موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز، زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری پیشرفته و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین‌المللی از جمله کریدور ترکیبی شمال–جنوب می‌تواند به هاب منطقه‌ای ارائه خدمات لجستیکی و ترانزیتی در جهت توسعه همکاری‌های بازرگانی کشورهای شرق آسیا از جمله اندونزی با روسیه، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و شرق اروپا تبدیل شود.

جلیلی با اشاره به فعالیت گسترده واحدهای صنعتی در ارس افزود: بیش از ۲۵۰ واحد صنعتی و چندین مجتمع گلخانه‌ای بزرگ‌مقیاس در منطقه آزاد ارس در حال فعالیت هستند که بخش مهمی از آن‌ها حاصل سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای ترکیه، آذربایجان، چین، گرجستان و عراق است. بر همین اساس آمادگی کامل برای جذب سرمایه‌گذاران اندونزیایی وجود دارد تا با استفاده از امتیازات ویژه قانونی مناطق آزاد از جمله معافیت ۲۰ ساله مالیاتی، واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه بدون پرداخت عوارض گمرکی و آزادی ۱۰۰٪ سرمایه‌گذاری خارجی محصولات خود را با بهره‌مندی از مزیت موافقتنامه تجارت آزاد ایران–اوراسیا صادر کنند.

جلیلی ضمن قدردانی از حضور نمایندگان سفارت اندونزی تأکید کرد: امیدواریم این دیدار مقدمه‌ای برای آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی و تجار اندونزی با ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس باشد و در آینده نزدیک شاهد بازگشت هیأتی از سرمایه‌گذاران اندونزیایی به ارس برای بررسی طرح‌های عملیاتی باشیم.

در بخش دیگری از این دیدار رایزن اقتصادی سفارت اندونزی در ایران ضمن ابراز خرسندی از بازدید از منطقه آزاد ارس موقعیت این منطقه را نمونه‌ای منحصر‌به‌فرد از همسایگی استراتژیک ایران با کشورهای قفقاز جنوبی و اتصال طبیعی به مسیرهای تجاری اوراسیا دانست و گفت: ارس با برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی، کشاورزی و لجستیکی پیشرفته پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به محور همکاری‌های چندجانبه دارد. این منطقه می‌تواند محل مناسبی برای حضور شرکت‌های اندونزیایی در جهت تولید مشترک، صادرات به بازارهای اوراسیا و استفاده از مزایای تعرفه‌های ترجیحی باشد.

او همچنین بر اهمیت تعاملات اقتصادی و فرهنگی میان دو ملت تأکید کرد و افزود: ظرفیت‌های صنعتی و ترانزیتی این منطقه می‌تواند پلی برای ارتباط شرق آسیا با اوراسیا باشد و توسعه روابط اقتصادی و آموزشی میان اندونزی و ایران، بستر پایدار و مثبتی برای همکاری‌های بلندمدت خواهد بود.

