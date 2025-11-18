همزمان با ورود هیئتهای خارجی جهت شرکت در اجلاس استانداران کشورهای حاشیه دریای کاسپین؛
ایگور بابوشکین، استاندار آستراخان روسیه از منطقه آزاد انزلی بازدید کرد
ایگور بابوشکین، استاندار آستراخان روسیه در جریان حضور خود در استان گیلان بهمنظور شرکت در اجلاس استانداران کشورهای حاشیه دریای کاسپین، از منطقه آزاد انزلی و زیرساختهای بندر استراتژیک کاسپین بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در این بازدید که با همراهی مصطفی طاعتی مقدم مدیرعامل و معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شد، استاندار آستراخان از نزدیک در جریان آخرین وضعیت طرحهای توسعهای بندر کاسپین، تجهیزات تخلیه و بارگیری، ظرفیتهای ترانزیتی و امکانات پشتیبانی لجستیکی قرار گرفت. ارائه توانمندیهای منطقه در حوزه حملونقل دریایی، ریلی و جادهای و نقش آن در کریدور بینالمللی شمال–جنوب از بخشهای مهم این بازدید بود.
بابوشکین با ابراز رضایت از روند توسعه زیرساختهای منطقه آزاد انزلی، بندر کاسپین را «یکی از مراکز کلیدی همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه» توصیف کرد و بر گسترش تعاملات دو منطقه در حوزههای حملونقل، تجارت و سرمایهگذاری تأکید نمود.
طاعتی مقدم نیز در این بازدید، ضمن تشریح فرصتهای سرمایهگذاری مشترک، پروژههای لجستیکی در حال اجرا و برنامههای توسعهای، اعلام کرد که آمادگی کامل برای تقویت همکاریهای اقتصادی با آستراخان بهویژه در بخشهای بندری و ترانزیتی وجود دارد.
گفتنی است حضور استاندار آستراخان در منطقه آزاد انزلی در حاشیه اجلاس استانداران کشورهای حاشیه دریای کاسپین، گامی مؤثر در جهت تقویت پیوندهای اقتصادی ایران و کشورهای حاشیه دریای کاسپین و توسعه تعاملات بین بنادر ارزیابی میشود.