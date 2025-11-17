به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این مجموعه اقامتی در ۹ طبقه با زیربنای ۵۵۰۰ مترمربع، دارای ۶۰ اتاق و ۱۵۰ تخت اقامتی است و با سرمایه‌گذاری ۹۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی احداث شده است. این پروژه که از سال ۱۳۹۷ آغاز به‌کار کرده بود، پس از تکمیل فاز نهایی و تجهیز کامل، به‌صورت رسمی به بهره‌برداری رسید.

بوتیک‌هتل جدید با هدف ارتقای کیفیت خدمات اقامتی، افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران و فراهم کردن تجربه‌ای متفاوت از اقامت در جزیره طراحی شده است و پنجاه و چهارمین مجموعه در حال بهره برداری کیش به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش معماری منحصربه‌فرد، امکانات رفاهی مدرن و خدمات میزبانی شخصی‌سازی‌شده، این هتل را به یکی از مراکز اقامتی شاخص جزیره تبدیل کرده است.

گفتنی است بهره‌برداری از این بوتیک‌هتل فاخر، در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای سازمان منطقه آزاد کیش، گامی مؤثر در مسیر ارتقای زیرساخت‌های گردشگری، افزایش اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه اقامت و خدمات گردشگری به‌شمار می‌رود.