آغاز بهرهبرداری از نخستین کلینیک تخصصی دندانپزشکی شبانهروزی در جزیره کیش
با حضور محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و همزمان با گرامیداشت هفته کیش، کلینیک تخصصی دندانپزشکی شبانهروزی روژان مهر بهعنوان یکی از پروژههای شاخص در حوزه گردشگری سلامت، در جزیره کیش به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، این کلینیک با زیربنای ۸۰۰ مترمربع و برخورداری از ۷ یونیت فعال دندانپزشکی، نخستین مرکز شبانهروزی خدمات تخصصی دندانپزشکی در جزیره کیش بهشمار میرود.
کلینیک روژان مهر با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته از جمله دستگاههای تصویربرداری سه بعدی CBCT، پانورکس و لابراتوار تخصصی دندانسازی و حضور متخصصان در تمامی رشتههای دندانپزشکی از جمله ایمپلنت، ارتودنسی، ترمیم، زیبایی، جراحی و دندانپزشکی کودکان فعالیت خود را آغاز کرده است.
این مجموعه در راستای سیاستهای توسعه گردشگری سلامت سازمان منطقه آزاد کیش و با هدف ارائه خدمات باکیفیت به کیشوندان و گردشگران راهاندازی شده است.
همچنین، به منظور تسهیل دسترسی ساکنان جزیره به خدمات تخصصی، امکان پرداخت اقساطی بلندمدت برای کیشوندان در نظر گرفته شده است.