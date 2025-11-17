به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این کلینیک با زیربنای ۸۰۰ مترمربع و برخورداری از ۷ یونیت فعال دندان‌پزشکی، نخستین مرکز شبانه‌روزی خدمات تخصصی دندان‌پزشکی در جزیره کیش به‌شمار می‌رود.

کلینیک روژان مهر با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته از جمله دستگاه‌های تصویربرداری سه بعدی CBCT، پانورکس و لابراتوار تخصصی دندانسازی و حضور متخصصان در تمامی رشته‌های دندان‌پزشکی از جمله ایمپلنت، ارتودنسی، ترمیم، زیبایی، جراحی و دندان‌پزشکی کودکان فعالیت خود را آغاز کرده است.

این مجموعه در راستای سیاست‌های توسعه گردشگری سلامت سازمان منطقه آزاد کیش و با هدف ارائه خدمات باکیفیت به کیشوندان و گردشگران راه‌اندازی شده است.

همچنین، به منظور تسهیل دسترسی ساکنان جزیره به خدمات تخصصی، امکان پرداخت اقساطی بلندمدت برای کیشوندان در نظر گرفته شده است.