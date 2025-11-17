آغاز عملیات اجرایی اقامتگاه بومگردی «لوء لوء القیس» در جزیره کیش
با حضور محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، و مریم جلالی، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، عملیات اجرایی اقامتگاه بومگردی و کافه بومی "لوء لوء القیس» در منطقه سفین قدیم جزیره کیش آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این طرح با هدف توسعه گردشگری تجربهمحور، احیای فرهنگ بومی و تقویت مشارکت جوامع محلی در اقتصاد گردشگری اجرا میشود. پروژه "لوء لوء القیس" در زمینی به مساحت 885 مترمربع و در یک طبقه و نیم احداث میشود و تلفیقی از معماری اصیل جنوبی با نیازهای روز گردشگری را در خود جای داده است.
در این مراسم ابوالفضل جعفرپور، طراح و مدیر پروژه و مدیرعامل دفتر مهندسی معماری شمسالعماره، با معرفی طرح اظهار داشت: اقامتگاه بومگردی «لوء لوء القیس» تنها به فضای اقامت محدود نیست، بلکه مجموعهای چندمنظوره شامل بخش اقامتی برای پذیرش همزمان ۱۵ گردشگر علاقهمند به تجربه زندگی بومی، رستوران و کافه عربی، شربتخانه ایرانی، فروشگاه لباسهای سنتی عربی و بخش خدماتی نظیر خشکشویی لباسهای محلی را دربر میگیرد.
تأکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر توسعه گردشگری بومی و تجربهمحور
محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در این مراسم با اشاره به رویکرد جدید سازمان در حمایت از بومیان جزیره گفت:در دوره جدید مدیریتی، اولویت ویژهای برای حضور و مشارکت بومیان در اقتصاد گردشگری جزیره در نظر گرفته شده است.
وی با تأکید بر اینکه بومیان صاحبان اصلی کیش هستند، افزود: سازمان منطقه آزاد کیش در راستای تحقق عدالت اجتماعی و تقویت حس تعلق در میان ساکنان، زمینهای را فراهم کرده تا بومیان بتوانند از فرصتهای اقتصادی موجود در حوزه گردشگری، بهویژه در بخش بومگردی، بهرهمند شوند.
کبیری با اشاره به ضرورت گفتوگوی مستمر میان دستگاههای اجرایی و جوامع محلی تصریح کرد: این پروژه حاصل تعامل و تفاهم سازنده میان معاونت گردشگری، معاونت عمرانی و بومیان جزیره است و نشان میدهد توسعه واقعی زمانی محقق میشود که بر پایه همفکری، مشارکت و احترام متقابل استوار باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ابراز امیدواری کرد با اجرای طرحهایی از این دست، فرهنگ غنی و اصیل جزیره به شکلی ملموستر برای گردشگران به نمایش گذاشته شود و اقامتگاههای بومی به یکی از جاذبههای ویژه گردشگری کیش تبدیل شوند.
تأکید معاون صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی بر نقش بومگردی در حفظ اصالت فرهنگی
در ادامه مراسم، مریم جلالی، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ضمن قدردانی از تلاشهای مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و همکارانش، گفت: بومگردیها بازتابی از میهماننوازی و هویت اصیل خانواده ایرانی هستند که با طعم، رنگ، موسیقی، قصه و صمیمیت، جلوهای از فرهنگ و سبک زندگی ایرانی را برای گردشگران به نمایش میگذارند.
وی با اشاره به اهمیت پیوند میان گذشته و آینده فرهنگی کشور افزود: تجربه بومگردی فرصتی است برای زنده نگه داشتن روح اصیل خانواده ایرانی و انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی نسلهای پیشین به نسلهای آینده. این فضاها میتوانند مکانی برای یادآوری اصالتها و ارزشهای دیرینه ایرانی باشند.
جلالی با تأکید بر ظرفیتهای جزیره کیش در معرفی فرهنگ، صنایعدستی و موسیقی بومی اظهار کرد: کیش میتواند پایگاهی برای تلفیق گردشگری مدرن و سنتی باشد؛ جایی که میراث ملموس و ناملموس ایرانیان با نگاه خلاقانه در اختیار گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد.
گفتنی است پروژه بومگردی "لوء لوء القیس" از جمله طرحهای شاخص در حوزه گردشگری محلی جزیره کیش است که با هدف توانمندسازی جامعه بومی، ترویج گردشگری پایدار و معرفی هویت فرهنگی و تاریخی جزیره اجرا میشود.