پاسخی به یک ادعای کذب

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی؛ این سازمان با انتشار پاسخی رسمی به ادعای «تخلف ۴۰ هزار میلیاردی و واگذاری ۲۱ هکتار اراضی به یک شرکت در شُرُف تأسیس»، به شکاف میان واقعیت و شایعه پایان داد.

متن این جوابیه به شرح ذیل است:

جناب آقای یاشار سلطانی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول سایت yasharsoltani.com

سلام علیکم

با عنایت به انتشار مطلبی تحت عنوان ""تخلف ۴۰ هزار میلیاردی در منطقه آزاد انزلی/ واگذاری ۲۱ هکتاری اراضی ملی و دولتی به شرکت «در شُرُف تاسیس»""؛ در سایت خبری و شبکه های اجتماعی منتسب به جنابعالی، موارد ذیل براساس ماده 23 قانون مطبوعات و رعایت اصول حرفه ای اخلاقی اطلاع رسانی، جهت درج در رسانه مذکور و اطلاع هم وطنان عزیز تقدیم می گردد:

1: پیش نیاز اجرای هر طرح سرمایه‌گذاری در محدوده مناطق آزاد، ثبت و استقرار سرمایه‌گذار در همان محدوده با یک شخصیت حقوقی جدید می باشد؛ لذا شرکت «رواق بوم» توسط سرمایه گذاران طرح نیز مطابق همین رویه قانونی، نسبت به ثبت و تأسیس شرکت در محدوده منطقه اقدام نموده است.

2: امضای تفاهم نامه مستند بر "بند الف تبصره 4 تصویب نامه بودجه سال 1403 و 1404 سازمانهای مناطق آزاد" و دستورالعمل "مشارکت عمومی خصوصی ابلاغی از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد" صورت گرفته و هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی در قالب دو مصوبه جداگانه انعقاد تفاهم نامه مزبور را به تصویب رسانده و در مصوبه دوم اعضای هیأت مدیره متفق‌القول، اجازه امضای تفاهم نامه را به رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تفویض نمودند.

فارغ از موارد فوق، با کمی دقت امضای عضو هیات مدیره و معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان نیز در تفاهم نامه منتشر شده در خبر تنظیمی مشهود می باشد که گویا به دلایل عمدی یا سهوی مورد توجه و اشاره قرار نگرفته است. لهذا موضوع عدم موافقت اعضای هیات مدیره در انعقاد تفاهم نامه مذکور به هیچ وجه صحت ندارد.

3: بر اساس اسناد موجود، طرح های پیشنهادی ارائه شده توسط متقاضی سرمایه گذاری، ابتدا در کمیسیون بررسی طرح های سرمایه گذاری این سازمان مطرح و مورد پذیرش قرار گرفته و در ادامه مسیر قانونی خود، هیأت مدیره سازمان، جهت ارزیابی دقیق تر ابعاد فنی، اقتصادی و حقوقی پروژه، انعقاد تفاهم نامه با سرمایه گذار را تصویب نموده است. در نتیجه هر گونه ادامه همکاری و قرارداد آتی، بر اساس مفاد مندرج در تفاهمنامه، منوط به بررسی تمامی ابعاد طرح و تأیید کارشناسان رسمی دادگستری صورت خواهد پذیرفت.

4: آنچه در بخش اول تفاهمنامه به آن اشاره گردیده صرفاً واگذاری امتیاز اجرای پروژه پارکینگ طبقاتی، پل روگذر و سالن مسافری در کنار بخش های تجاری و خدماتی بوده که سه مورد اول از جمله پروژه های زیرساختی منطقه بوده و "تمامی موارد صدر الاشاره در صورت عقد قرارداد؛ در زمینی به مساحت 3.8 هکتار احداث خواهد گردید" و "پروژه پارکینگ طبقاتی و سالن مسافری" نیز بلافاصله پس از احداث، به این سازمان انتقال داده خواهد شد. بنابراین عباراتی نظیر فروش زمین و یا واگذاری قطعی کل زمین در خصوص این پروژه صحیح نمی باشد.

5: پروژه علاج بخشی اسکله مارینا منطقه آزاد انزلی نیز به عنوان یک طرح زیرساختی با توجه به معضل پس روی آب دریا و تهدید بلا استفاده شدن مارینا و هزینه های بالای لایروبی آن تعریف گردیده که در این طرح سرمایه گذار پس از ایجاد حوضچه آرامش و ایجاد دایک افقی و تطویل طرح نیمه کاره دستک رسوب گیر موجود موسوم به منظرگاه فعلی، جریان رسوب‌گذاری را منحرف و سپس با انجام لایروبی اراضی ساخت طرح گردشگری در دریا را استحصال می نماید.

نوع همکاری در این طرح عمرانی زیرساختی نیز به صورت "ساخت، بهره برداری و انتقال BOT" پیش بینی شده است. براین اساس، عبارت فروش زمین و یا واگذاری قطعی ۱۷ هکتار اراضی ملی و دولتی که وجود خارجی ندارد در ارتباط با این پروژه نیز صحیح نمی باشد.

6: تعریف طرح مذکور با نگاه راهبردی سازمان در تبدیل تهدیدها به یک فرصت و بر مبنای رفع مشکلات زیرساختی در منطقه با جذب بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال "سرمایه گذاری برای تولید" در منطقه آزاد انزلی و استان گیلان بوده و بعید است که نویسنده یا نویسندگان مطلب مذکور تفاوت طرح های سرمایه گذاری به منظور ارتقای زیرساخت‌های حمل و نقل و گردشگری ضعیف نگاه داشته شده استان گیلان را با واگذاری ۴۰ همت پروژه ندانند!؟ طرح هایی که موجب زیست پذیر کردن، رفاه ساکنین و گردشگران و ایجاد فرصت لازم برای اجرای طرح‌های نوین در فاز تجارت و گردشگری را در آینده فرآهم خواهد آورد.

باعنایت به مراتب فوق، سازمان منطقه آزاد انزلی آمادگی خود را برای دعوت از اساتید و متخصصان حوزه شهرسازی، حقوقی، سرمایه گذاری و رسانه، جهت تبیین موضوع و حسن اجرای شفاف طرح های سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی اعلام می‌دارد؛ انتظار می‌رود جنابعالی و رسانه متبوع در راستای اخلاق حرفه ای اقدام لازم را به منظور انتشار جوابیه این سازمان به عمل آورید؛ بدیهی است حق هرگونه پیگیری قانونی، برای سازمان منطقه آزاد انزلی در این خصوص محفوظ می‌باشد.



سازمان منطقه آزاد انزلی

