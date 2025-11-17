خبرگزاری کار ایران
تخلیه نخستین محموله شمش فولاد در بندر خرمشهر برای صادرات به کویت

محموله ۲ هزار و ۳۰۰ تنی شمش فولاد در بندر خرمشهر برای صادرات به کویت تخلیه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر با اشاره بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمل‌ونقل ترکیبی ریلی – دریایی و نقش ویژه این شهرستان در پشتیبانی از صادرات صنعتی کشورگفت: نخستین محموله ۲ هزار و ۳۰۰ تنی شمش فولاد در بندر خرمشهر برای صادرات به کویت تخلیه شد.

علی عسکری اظهار کرد: این محموله پس از طی مراحل مقدماتی و تشریفات اداری از طریق بندر خرمشهر به مقصد کشور کویت صادر خواهد شد.

وی افزود: این اقدام در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های حمل‌ونقل ترکیبی ریلی- دریایی انجام شده و بیانگر نقش موثر بندر خرمشهر در زنجیره صادرات محصولات صنعتی کشور است.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: بهره‌گیری از مسیر ریلی برای انتقال محموله‌های فولادی به بندر خرمشهر، ضمن افزایش سرعت و کاهش هزینه‌های حمل، گامی مهم در جهت ارتقای بهره‌وری شبکه حمل‌ونقل کشور و تقویت صادرات پایدار از جنوب ایران به شمار می‌رود.

عسکری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این بندر در پشتیبانی از صادرات صنعتی تصریح کرد: با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای تخلیه، انبارش و بارگیری محموله‌های سنگین و حجیم، زمینه افزایش حجم صادرات محصولات فولادی و سایر کالا‌های معدنی از بندر خرمشهر در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و دریایی در بندر خرمشهر، گامی اساسی در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور، به‌ویژه در حوزه تجارت منطقه‌ای و صادرات غیرنفتی است.

وی اظهار کرد: در راستای اجرای ماده ۵۶ برنامه هفتم توسعه کشور مبنی بر افزایش سهم ریلی از بنادر، این اقدام با هماهنگی‌های لازم تداوم خواهد داشت.

 

