به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی الیاسی، معاون فنی و زیربنایی این سازمان در تشریح نتایج جلسه مشترک با معاونین اداره‌کل ثبت اسناد و املاک خوزستان و رؤسای ادارات ثبت آبادان و خرمشهر گفت: یکی از اولویت‌های جدی ما، تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مالکیت در محدوده منطقه است و این موضوع در دستور کار فوری قرار گرفت.

الیاسی افزود: در این نشست تصمیم گرفته شد فرایند صدور سند برای پلاک ثبتی ۳۴۵۲ بخش ۹ آبادان (ذوالفقاری) آغاز شود و مسیر قانونی آن با همکاری اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان با سرعت بیشتری پیگیری شود.

به گفته وی، در بخش دیگری از مصوبات، مقرر شد با همکاری کارشناسان هر دو مجموعه، محدوده ثبتی شهرستان‌های آبادان و خرمشهر تعیین و تثبیت شود تا بسیاری از ابهامات و مشکلات موجود برطرف شود.

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند تأکید کرد: همکاری نزدیک میان دستگاه ثبت اسناد و این سازمان، نقش مهمی در رفع موانع حقوقی و ثبتی، تسهیل روند سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات دقیق‌تر و سریع‌تر به مردم خواهد داشت.

الیاسی در پایان گفت: اجرای این تصمیمات گامی جدی در جهت ساماندهی مالکیت اراضی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های حقوقی منطقه آزاد اروند است.

