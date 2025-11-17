خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اراضی فاقد سند در اروند تعیین تکلیف می‌شوند

اراضی فاقد سند در اروند تعیین تکلیف می‌شوند
کد خبر : 1715204
لینک کوتاه کپی شد.

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند از اتخاذ تصمیمات عملی برای تعیین تکلیف اراضی فاقد سند، آغاز صدور اسناد مالکیت و رفع مشکلات ثبتی در آبادان و خرمشهر خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی الیاسی، معاون فنی و زیربنایی این سازمان در تشریح نتایج جلسه مشترک با معاونین اداره‌کل ثبت اسناد و املاک خوزستان و رؤسای ادارات ثبت آبادان و خرمشهر گفت: یکی از اولویت‌های جدی ما، تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مالکیت در محدوده منطقه است و این موضوع در دستور کار فوری قرار گرفت.

الیاسی افزود: در این نشست تصمیم گرفته شد فرایند صدور سند برای پلاک ثبتی ۳۴۵۲ بخش ۹ آبادان (ذوالفقاری) آغاز شود و مسیر قانونی آن با همکاری اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان با سرعت بیشتری پیگیری شود.

به گفته وی، در بخش دیگری از مصوبات، مقرر شد با همکاری کارشناسان هر دو مجموعه، محدوده ثبتی شهرستان‌های آبادان و خرمشهر تعیین و تثبیت شود تا بسیاری از ابهامات و مشکلات موجود برطرف شود.

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند تأکید کرد: همکاری نزدیک میان دستگاه ثبت اسناد و این سازمان، نقش مهمی در رفع موانع حقوقی و ثبتی، تسهیل روند سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات دقیق‌تر و سریع‌تر به مردم خواهد داشت.

الیاسی در پایان گفت: اجرای این تصمیمات گامی جدی در جهت ساماندهی مالکیت اراضی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های حقوقی منطقه آزاد اروند است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ