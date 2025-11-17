خبرگزاری کار ایران
نشست هماهنگی ساماندهی شهری آبادان و خرمشهر در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد

نشستی با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و نمایندگان دستگاه‌های ملی و محلی در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد تا چارچوب عملیاتی تازه‌ای برای ساماندهی محیط شهری آبادان و خرمشهر، مدیریت پسماند و احیای فضای سبز با مشارکت استان‌های معین و تأمین تجهیزات موردنیاز تدوین شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، نشست هماهنگی ساماندهی شهری آبادان و خرمشهر با حضور فرمانداران و شهرداران دو شهر، نماینده نهاد ریاست‌جمهوری و مدیران ارشد سازمان همیاری شهرداری‌های وزارت کشور برگزار شد. هدف از این جلسه، ایجاد نقشه راه مشترک برای بهبود سیما و منظر شهری و آغاز عملیات پاکسازی گسترده با هدف جابه‌جایی حدود ۳۰ هزار کامیون پسماند و نخاله بود.

حاضران در جلسه بر هم‌افزایی ملی–منطقه‌ای تأکید کردند و مقرر شد استان‌های معین با تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین به عملیات پاکسازی و بهسازی شهری کمک کنند. این نشست در ادامه جلسات پیشین سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، با این تفاوت که این‌بار سازوکار همکاری میان دولت، منطقه و مدیریت شهری با اهداف عملیاتی و زمان‌بندی مشخص شکل گرفت.

در بخش جمع‌بندی، دکتر مصطفی خانزادی با اشاره به اهمیت شروع پروژه از یک محور مشخص گفت:
«برای آغاز عملیات، محور بلوار فرودگاه تا سازمان منطقه آزاد اروند به‌عنوان فاز نخست انتخاب شده است. این مسیر شامل ترمیم، بهسازی و احیای فضای سبز خواهد بود و هدف اصلی ایجاد پیشرفت‌های ملموس و قابل مشاهده برای مردم است.»

وی همچنین افزود که هماهنگی شکل‌گرفته میان دستگاه‌های اجرایی، استان‌های معین و نهادهای پشتیبان، امکان اجرای مرحله‌ای و قابل پایش پروژه‌ها را فراهم می‌کند. پیش‌بینی می‌شود این اقدامات بتواند روند بازآفرینی و ارتقای محیط شهری آبادان و خرمشهر را به مسیر پایدار و ملموس هدایت کند.

 

