مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:
منطقه آزاد ارس میتواند به قطب گردشگری سلامت شمالغرب کشور تبدیل شود
دکتر هادی مقدمزاده رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، در نشست مشترک با دکتر سید جلیل حسینی معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر حبیب زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس و دکتر جودت رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز ضمن تشریح ظرفیتهای منحصربهفرد این منطقه، بر لزوم تعریف فصل جدیدی از همکاریهای میانبخشی در حوزههای سلامت، آموزش، فناوری و دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر مقدمزاده در این نشست گفت: موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه ارس در نقطه اتصال ارمنستان، جمهوری آذربایجان و نخجوان، ظرفیتهای کمنظیری در تجارت، انرژی، گردشگری و سلامت ایجاد کرده که میتواند در سطح ملی و فراملی اثرگذار باشد.
مقدمزاده با تأکید بر همافزایی میان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز نوآوری و فناوری منطقه آزاد ارس گفت: پتانسیل موجود در حوزه زیستفناوری و شرکتهای دانشبنیان مستقر در ارس، زمینه لازم برای شکلگیری زیرساختهای علمی سلامت را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: احیای پردیس علوم پزشکی سابق ارس، راهاندازی رشتههای تخصصی از جمله طب کار و ایجاد دانشکده زبان بینالمللی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی میتواند بهطور مستقیم به ارتقای سطح علمی، سلامت و اشتغال منطقه کمک کند.
او افزود: ارس ویترین اقتصادی و علمی شمالغرب کشور است. توسعه آموزشهای مهارتی و زبانهای تخصصی برای صنایع فعال، میتواند پیوند دانشگاه و صنعت را تقویت کند و منطقه را از یک پایگاه تجاری اقتصادی به یک مرکز نوآور سلامتمحور تبدیل سازد.
مدیرعامل منطقه آزاد ارس با اشاره به موقعیت استراتژیک مرزهای جلفا و نوردوز گفت: امروز فرصتهای تاریخی برای تعریف منافع مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه فراهم است. با رویکرد جدید دولت و وزارت اقتصاد در شکلگیری مناطق آزاد نسل ششم و هفتم، ارس آماده ایجاد منطقه آزاد مشترک با جمهوری آذربایجان و ارمنستان است. توافقات اولیه در این زمینه با مقامات دو کشور و سفیر ارمنستان در تهران انجام شده و طرح پایانه مشترک جلفا–کلاله در حال بررسی است.
وی با اشاره به ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد گفت: هدف اصلی مناطق آزاد، ایفای نقش در اقتصاد ملی از مسیر جذب سرمایه، ارزآوری و ایجاد اشتغال است. اگر این اهداف بهدرستی محقق شوند میتوان از فشارهای اقتصادی ملی کاست. لازمه این مسیر، تقویت دیپلماسی اقتصادی و تعریف چارچوب مشخص روابط و تخفیفهای تجاری میان همسایگان است.
مقدمزاده در پایان با قدردانی از حضور مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ارس اظهار داشت: مردم منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا منتظر خبرهای خوب در حوزه سلامت و اشتغال هستند. ما آماده ایم تا با همکاری وزارت بهداشت، رشتههای تخصصی مورد نیاز صنعت و سلامت را راهاندازی و پردیس علوم پزشکی را احیا کنیم.