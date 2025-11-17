معاون آموزشی وزارت بهداشت خبرداد؛
ایجاد بسترهای نوین آموزشی و فناوری در منطقه آزاد ارس
معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست مشترک با نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس و رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس ضمن ابراز خرسندی از دستاوردهای این منطقه در حوزه صنعت، صادرات و گردشگری بر ضرورت توسعه همکاریهای آموزشی و علمی میان دانشگاههای علوم پزشکی و منطقه آزاد ارس تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر حسینی با تبریک کسب رتبه نخست منطقه آزاد ارس در شاخصهای اقتصادی و صنعتی کشور گفت: بسیار خوشحالیم که منطقه آزاد ارس با ۲۵۰ واحد صنعتی فعال، ۱۷۰ واحد در حال ساخت و بیش از ۱۰ میلیون گردشگر و مسافر از نظر عملکرد شاخص، پیشتاز مناطق آزاد کشور است. این موفقیت نشاندهنده مدیریت کارآمد و ظرفیت بالای توسعه در این منطقه است.
وی با اشاره به توافقات صورتگرفته میان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و سازمان منطقه آزاد ارس در زمینه ایجاد بسترهای نوین آموزشی و فناوری افزود: این همکاری و هماهنگی میان دانشگاه و منطقه آزاد ارس اقدامی بسیار مثبت است. با توجه به تمرکز این منطقه بر فناوریهای نو، رشتههای جدید و نیازهای علمی روز، این توافق میتواند زمینهساز رشد علمی و مهارتی در شمالغرب کشور باشد.
معاون آموزشی وزارت بهداشت توسعه دورههای مهارتآموزی تخصصی برای واحدهای صنعتی منطقه آزاد ارس را از الزامات پیشرفت دانست و تأکید کرد: میتوان در چارچوب توافقات جدید، رشتههایی مانند زبانهای تخصصی در صنعت را بهعنوان آموزشهای کاربردی در این مرکز اجرا کرد و با ایجاد کالج زبان و برخی رشتههای علمی، منطقه آزاد ارس را به یک مرکز علمی بالنده تبدیل نمود.
دکتر حسینی همچنین گفت: در حال حاضر برآوردها نشان میدهد بین ۳۰ تا ۵۰ هزار دانشجوی ایرانی در حوزههای پزشکی و دندانپزشکی خارج از کشور تحصیل میکنند که بخش قابل توجهی از آنان در دانشگاههای غیرتأیید مشغولاند. این مسئله نیازمند هماهنگی منظم میان وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه است.
وی افزود: دانشگاههای تأییدشده مشخصات دانشجویان خود را در سامانه رسمی وزارتخانه ثبت میکنند و ارتباطشان با وزارت خارجه منظم است، اما درباره دانشگاههای غیرتأیید چنین دیتایی نداریم. اگر بتوانیم این دانشجویان را در قالب سیستم ثبت کنیم و وضعیت آنان را رسماً مشخص سازیم از منظر حمایتهای کنسولی، بانکی و حتی برنامهریزی آموزشی امکان پشتیبانی وجود خواهد داشت.
معاون آموزشی وزارت بهداشت در پایان با تأکید بر آمادگی کامل وزارتخانه برای همکاری راهبردی با منطقه آزاد ارس خاطرنشان کرد: رویکرد منطقه آزاد ارس در توجه به پیوند میان سلامت، آموزش و صنعت، گامی سازنده در جهت توسعه پایدار است. وزارت بهداشت آماده است این همافزایی را در قالب توافقات رسمی با دانشگاههای علوم پزشکی و ساختارهای علمی کشور پیش ببرد تا موتور توسعه انسانی و علمی مناطق آزاد تقویت شود.