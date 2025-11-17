مطالبه نماینده مردم مرند و جلفا از وزارت بهداشت؛
تأسیس کالج زبان و علوم نوین در منطقه آزاد ارس برای جذب دانشجویان خارجی
دکتر عزتالله حبیبزاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک با معاون آموزشی وزارت بهداشت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، ضمن استقبال از حضور هیأت آموزشی وزارت بهداشت در این منطقه، بر ضرورت تقویت ظرفیتهای علمی و بینالمللی ارس و ایجاد «کالج زبان و علوم نوین» در این منطقه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد ارس، نماینده مردم مرند و جلفا در این نشست که با محوریت همکاریهای مشترک علمی، توسعه زیرساختهای آموزشی و بررسی راهکارهای احیای پردیس علوم پزشکی سابق منطقه برگزار شد ضمن قدردانی از حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت و تیم همراه در ارس گفت: انتظار داریم نتایج عملی این دیدار برای توسعه علمی و سلامت منطقه آزاد ارس ملموس باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای ارتباطی و اقتصادی منطقه آزاد ارس افزود: منطقه آزاد ارس امروز دروازه اوراسیا و اروپا و یکی از مهمترین مراکز مبادلات تجاری کشور است. این منطقه ظرفیتهای فراوانی دارد که تاکنون بهطور کامل بهرهبرداری نشدهاند. یکی از نیازهای فوری، ایجاد زیرساخت آموزشی با رویکرد بینالمللی است تا بتواند پاسخگوی همین تعاملات علمی و صنعتی باشد.
حبیبزاده در ادامه با اشاره به مطالبه مردمی و دغدغه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: پیشنهاد مشخص ما تأسیس مؤسسه یا کالج زبان و رشتههای علوم نوین در قالب همکاری میان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تبریز است. این مجموعه میتواند الگویی مشابه مؤسسه زبانهای خارجی امام خمینی قزوین باشد، بهطوریکه دانشجویان خارجی پذیرفتهشده در دانشگاههای ایرانی پس از گذراندن دورههای بسندگی زبان فارسی و انگلیسی از این مرکز گواهی دریافت کنند و سپس وارد دانشگاههای اصلی شوند.
او افزود: در گذشته پردیس علوم پزشکی ارس در این منطقه فعال بود اما در سال ۱۳۹۴ منحل شد. امروز زیرساختهای آن وجود دارد و میتوان با برنامهریزی دقیق و مشارکت بخش خصوصی، همان ظرفیت را در قالب مؤسسهای نوآور بازآفرینی کرد. این طرح نه بار مالی برای دانشگاهها دارد و نه نیازمند بودجه دولتی است و صرفا نیازمند هماهنگی و اراده اجرایی است.
نماینده مرند و جلفا با بیان اینکه مذاکرات متعدد میان منطقه آزاد ارس و دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ماههای گذشته انجام شده، گفت: این پیشنهاد در چارچوب اسناد بالادستی و سیاستهای وزارتخانه تنظیم شده است و هدف آن ایجاد پل ارتباطی میان آموزش، تجارت و دیپلماسی علمی است. توسعه آموزشی و جذب دانشجویان خارجی میتواند نهتنها به ارتقای جایگاه علمی ارس کمک کند بلکه باعث رونق اقتصادی و فرهنگی منطقه نیز بشود. او تأکید کرد که پیشنهادهای اجرایی باید به دولت و رئیسجمهور ارائه شود تا زمینه تصمیمگیری ملی برای راهاندازی این مؤسسه فراهم گردد.
حبیبزاده در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به تسریع اجرای توافقات میان وزارت بهداشت و سازمان منطقه آزاد ارس گفت: این نشست نقطه آغاز فصل تازهای از همکاریها میان وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و منطقه آزاد ارس خواهد بود.همکاریای که میتواند زمینهساز جذب دانشجویان بینالمللی، توسعه آموزشهای نوین و رونق اقتصادی شمالغرب کشور شود.