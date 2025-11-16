به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی؛ مهدی کاظمیان سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به ویژگی‌های منطقه آزاد انزلی برای میزبانی این رویداد افزود: «وجود مجتمع بندری کاسپین، زیرساخت‌های مدرن لجستیکی، دسترسی همزمان به مسیرهای دریایی، ریلی و جاده‌ای و قرار گرفتن در نقطه اتصال کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب، مزیتی است که هیچ منطقه دیگری در شمال کشور از آن برخوردار نیست. ویژگی‌هایی که انزلی را به مرکز ثقل مبادلات تجاری دریای کاسپین و اوراسیا تبدیل کرده است.»

وی با بیان اینکه کاسپین اکسپو 2025 با همکاری اتاق بازرگانی گیلان برگزار می‌شود، ادامه داد: «این نمایشگاه فرصتی برای گسترش روابط تجاری با کشورهای حاشیه دریای کاسپین است. تجربه موفق منطقه آزاد انزلی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی، میزبانی هیئت‌های اقتصادی و توسعه صنایع صادرات‌محور، باعث شده این منطقه به یکی از مهم‌ترین بازیگران دیپلماسی اقتصادی ایران تبدیل شود.»

وی افزود: «کاسپین اکسپو فرصتی کم‌نظیر برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان است تا در کنار هیأت‌های تجاری کشورهای حاشیه دریای کاسپین، توانمندی‌های خود را ارائه کرده و مسیرهای جدید همکاری و صادرات را بررسی کنند.»

کاظمیان با بیان اینکه در این رویداد بین المللی مدیران ارشد استان های کشورهای حاشیه این دریا، هیأت های دیپلماتیک، مدیران عامل بانک های خارجی و مدیران فعالین اقتصادی حضور پیدا کرده و از منطقه آزاد انزلی نیز بازدید به عمل می آوردند؛ مهم‌ترین بخش‌های این رویداد را چنین برشمرد: «برگزاری نشست‌های تخصصی B2B، ارائه پروژه‌های سرمایه‌گذاری منطقه آزاد انزلی، معرفی ظرفیت‌های بندر کاسپین، و نمایش دستاوردهای حوزه‌های لجستیک، حمل‌ونقل و صنایع صادرات‌محور از برنامه‌های اصلی این نمایشگاه است.»

وی در پایان تأکید کرد: «برگزاری کاسپین اکسپو 2025 در منطقه آزاد انزلی نه تنها مزیت‌های رقابتی گیلان را در سطح بین‌المللی برجسته می‌کند، بلکه این منطقه را به هاب تبادلات کالایی و محور همگرایی اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر تبدیل خواهد کرد.

