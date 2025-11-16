خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز فصل نوین دیپلماسی منطقه ای در حوزه اوراسیا؛

کاسپین اکسپو 2025؛ بزرگ‌ترین رویداد تجاری شمال کشور با محوریت منطقه آزاد انزلی

کاسپین اکسپو 2025؛ بزرگ‌ترین رویداد تجاری شمال کشور با محوریت منطقه آزاد انزلی
کد خبر : 1714922
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی با اعلام خبر برگزاری نمایشگاه بین‌المللی تجارت با کشورهای حاشیه دریای کاسپین (کاسپین اکسپو 2025) در این منطقه، این رویداد را «آغاز فصل نوین دیپلماسی اقتصادی منطقه ای میان کشورها حوزه دریای کاسپین و اوراسیا» توصیف کرد و گفت: «از ۲۷ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴، منطقه آزاد انزلی میزبان یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی کشور خواهد بود؛ نمایشگاهی که به بازتعریف همکاری های منطقه ای میان کشورهای این حوزه ژئوپلتیک با محوریت منطقه آزاد انزلی می پردازد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی؛ مهدی کاظمیان سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به ویژگی‌های منطقه آزاد انزلی برای میزبانی این رویداد افزود: «وجود مجتمع بندری کاسپین، زیرساخت‌های مدرن لجستیکی، دسترسی همزمان به مسیرهای دریایی، ریلی و جاده‌ای و قرار گرفتن در نقطه اتصال کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب، مزیتی است که هیچ منطقه دیگری در شمال کشور از آن برخوردار نیست. ویژگی‌هایی که انزلی را به مرکز ثقل مبادلات تجاری دریای کاسپین و اوراسیا تبدیل کرده است.»
وی با بیان اینکه کاسپین اکسپو 2025 با همکاری اتاق بازرگانی گیلان برگزار می‌شود، ادامه داد: «این نمایشگاه فرصتی برای گسترش روابط تجاری با کشورهای حاشیه دریای کاسپین است. تجربه موفق منطقه آزاد انزلی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی، میزبانی هیئت‌های اقتصادی و توسعه صنایع صادرات‌محور، باعث شده این منطقه به یکی از مهم‌ترین بازیگران دیپلماسی اقتصادی ایران تبدیل شود.»
وی افزود: «کاسپین اکسپو فرصتی کم‌نظیر برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان است تا در کنار هیأت‌های تجاری کشورهای حاشیه دریای کاسپین، توانمندی‌های خود را ارائه کرده و مسیرهای جدید همکاری و صادرات را بررسی کنند.»
کاظمیان با بیان اینکه در این رویداد بین المللی مدیران ارشد استان های کشورهای حاشیه این دریا، هیأت های دیپلماتیک، مدیران عامل بانک های خارجی و مدیران فعالین اقتصادی حضور پیدا کرده و از منطقه آزاد انزلی نیز بازدید به عمل می آوردند؛ مهم‌ترین بخش‌های این رویداد را چنین برشمرد: «برگزاری نشست‌های تخصصی B2B، ارائه پروژه‌های سرمایه‌گذاری منطقه آزاد انزلی، معرفی ظرفیت‌های بندر کاسپین، و نمایش دستاوردهای حوزه‌های لجستیک، حمل‌ونقل و صنایع صادرات‌محور از برنامه‌های اصلی این نمایشگاه است.»
وی در پایان تأکید کرد: «برگزاری کاسپین اکسپو 2025 در منطقه آزاد انزلی نه تنها مزیت‌های رقابتی گیلان را در سطح بین‌المللی برجسته می‌کند، بلکه این منطقه را به هاب تبادلات کالایی و محور همگرایی اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر تبدیل خواهد کرد.

کاسپین اکسپو 2025؛ بزرگ‌ترین رویداد تجاری شمال کشور با محوریت منطقه آزاد انزلی

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ