به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی؛ این سفر که با نگاهی جامع به ابعاد سه‌گانه مسئولیت معاونت برنامه‌ریزی شده بود، با ادای احترام بر مزار شهدای گمنام و مزار شهید یدالله بایندر و بازدید از اماکن مذهبی آغاز شد. این اقدام، بر توجه به اصالت‌های دینی و فرهنگی به عنوان زیرساخت توسعه متوازن و پایدار در منطقه تأکید داشته و نشان بر ضرورت تلفیق برنامه‌های توسعه‌ای با ارزش‌های بنیادین جامعه داشت.

در بخش اجتماعی، گفت‌وگو با جامعه محلی و بررسی اقدامات حوزه محرومیت‌زدایی در دستور کار قرار گرفت که نشان‌دهنده عزم برای توانمندسازی مردم و توزیع عادلانه منافع توسعه و محرومیت زدایی در جوامع محلی است.

بازدید از موزه، کارگاه‌های صنایع دستی و بازارچه صنایع خلاق فرهنگی نیز از دیگر برنامه‌ها بود که طی آن، معاون شورای عالی مناطق آزاد بر لزوم حفاظت از میراث تاریخی و حمایت از هنرمندان محلی به عنوان دو رکن اصلی هویت‌سازی منطقه تأکید کرد.

گفتنی است؛ این سفر، با بازدید از پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های گردشگری منطقه به عنوان موتور محرک اقتصاد محلی همراه بود که در پایان، نشست تخصصی با فعالان و سرمایه‌گذاران بخش گردشگری برگزار شد تا با بررسی مشکلات و چالش‌های پیش‌رو، راهکارهای عملی برای رونق این بخش و ارتقای جایگاه منطقه در نقشه گردشگری کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

