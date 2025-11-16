به گزارش ایلنا؛ در این نشست که با هدف بررسی چالش‌های گمرکی مناطق آزاد و ارتقای هماهنگی میان سازمان‌های مناطق و گمرکات مستقر در آنها برگزار شد، دو مجموعه بر لزوم تسهیل فرآیندهای گمرکی، حمایت از واحدهای تولیدی، بهبود جریان واردات و صادرات و تقویت تعاملات اجرایی تاکید کردند.

در پایان، مقرر شد جمع‌بندی مباحث به‌عنوان مصوبات رسمی تدوین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.

همچنین دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد موضوعات باقی‌مانده برای تصمیم‌گیری در سطح بالاتر به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارجاع خواهد شد و نشست بعدی با محوریت مسائل مالیاتی مناطق آزاد برگزار می‌شود.

