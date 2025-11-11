افزایش آمادگی واحدهای صنعتی با برگزاری رزمایش ترکیبی در منطقه آزاد اروند

به گزارش رایلنا به نقل از وابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این رزمایش با همکاری پایگاه دریایی خرمشهر، جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرمشهر، واحد آتش‌نشانی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند و با میزبانی شرکت پالایشگاهی «پیمان رامشیر پلیمر» در سایت صنعتی خرمشهر اجرا گردید.

در سناریوی رزمایش وقوع حادثه صنعتی و آتش‌سوزی گسترده در یکی از مخازن شرکت بازسازی شد و تیم‌های عملیاتی در حوزه‌های اطفاء حریق، امداد و نجات، انتقال مصدومان و پشتیبانی میدانی به‌صورت هماهنگ وارد عمل شدند.

در پایان جلسه ارزیابی عملیات با حضور دبیر پدافند غیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، ارزیابان تخصصی و نمایندگان دستگاه‌های مشارکت‌کننده برگزار و ضمن بررسی نقاط قوت و کاستی‌ها بر تداوم رزمایش‌های میدانی و ارتقای آموزش‌های تخصصی پدافند غیرعامل در واحدهای صنعتی منطقه تأکید شد.

