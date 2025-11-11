کیش اینوکس باید موتور تبدیل ایده به سرمایه و تولید باشد
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران : رویداد کیش اینوکس 2025 باید از نمایش ظرفیتها فراتر رفته و به بستر اقدام و نتیجه تبدیل شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در آیین گشایش دوازدهمین نمایشگاه و همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری ایران (کیش اینوکس ۲۰۲۵)، محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بر ضرورت نقشآفرینی این رویداد در تبدیل ایدهها به پروژههای واقعی تولید و اشتغال تأکید کرد و گفت: کیش اینوکس باید فراتر از ویترین توانمندیها عمل کند و به موتور تبدیل ایده به سرمایه و سرمایه به تولید و اشتغال پایدار بدل شود.
وی در مراسم افتتاحیه که با حضور مقامات، فعالان اقتصادی، مدیران نهادهای مالی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی در مرکز همایشهای بینالمللی کیش برگزار شد، افزود: کیش اینوکس در بیش از یک دهه گذشته، به یکی از مهمترین بسترهای تبادل دانش، تجربه و فرصتهای سرمایهگذاری در کشور تبدیل شده و امسال با شعار کشف آینده میتواند مسیر تازهای برای همافزایی میان بازارهای مالی، شرکتهای فناور و نهادهای سیاستگذار بگشاید.
بهرامن با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور گفت: نرخهای تورم، نوسانات ارزی و محدودیت منابع، کار سیاستگذاران را دشوار کرده است و امروز بیش از هر زمان، نیازمند راهکارهای عملی، شفافیت بیشتر و حکمرانی شرکتی قویتر هستیم.
وی افزود: کیش اینوکس باید محلی برای ارائه راهحلهای اجرایی باشد پلی میان نوآوریهای فینتک و بازارهای سنتی، میان سرمایهگذاران و تولیدکنندگان، و میان بازیگران داخلی و شرکای منطقهای.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران نقش این نهاد را در تحقق اهداف بخش خصوصی حیاتی دانست و گفت: اتاق بازرگانی باید صدای منسجم بخش خصوصی را به میزهای تصمیمگیری ببرد، موانع سرمایهگذاری را شناسایی و تا حصول نتیجه پیگیری کند تا مصوبات این رویداد در مسیر اجرا قرار گیرد.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حرکت از شعار به عمل، تمرکز تصمیمها بر دغدغه تولید، تضمین شفافیت و دسترسی سرمایهگذاران به اطلاعات قابل اتکا، تسهیل دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به بازار سرمایه و ادغام فناوریهای نوین همچون فینتک در فرآیند تولید برای افزایش بهره وری را چهار اولویت اصلی تحقق اقتصاد تولیدمحور برشمرد.
بهرامن همچنین خواستار تدوین سازوکار ارزیابی دستاوردهای نمایشگاه شد و گفت: فعالان اقتصادی باید نتایج ملموسی از نشستها و تفاهمنامهها استخراج کنند و در بازههای سه، شش و دوازدهماهه، اثرات آن را بسنجند؛ در غیر این صورت، هر رویدادی به مجموعهای از سخنرانیهای بیاثر تبدیل خواهد شد.
وی در پایان ضمن قدردانی از دبیرخانه و نهادهای برگزارکننده، تأکید کرد: اتاق ایران در کنار فعالان اقتصادی است نه به عنوان ناظر، بلکه به عنوان شریکی که برای تبدیل تصمیم به عمل، از توان بخش خصوصی دفاع میکند و تا تحقق نتایج ملموس همراه خواهد بود.