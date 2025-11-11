رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
غفلت از فناوریهای نوین منجر به عقبماندگی در توسعه اقتصادی میشود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک، بیمه ، خصوصیسازی و فرصت های سرمایه گذای در جزیره کیش بر ضرورت بهرهگیری از فرصتهای موجود تأکید و به آغاز جلسات مجلس برای بررسی گزارش عملکرد و برنامههای هفتم توسعه اشاره کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سخنان خود بر اهمیت پیشرفتهای اقتصادی و فناوری تأکید کرد و افزود: در شرایطی هستیم که محیط کسب و کار خارجی و داخلی با چالشهایی مواجه است و تصمیمگیری در این فضا دشوار است.
حسینی با تأکید بر اهمیت تامین مالی برای رشد اقتصادی گفت: یکی از مهمترین احکام کلیدی برنامه توسعه، توجه به تامین مالی رشد است و کیش اینوکس با توجه به ترکیب نهادهای حاضر، شاید مهمترین محلی باشد که به این موضوع میپردازد
وی به نقش فناوریهای نوین در رشد اقتصادی و نوآوری اشاره کرد و با بیان اهمیت فناوریهایی مانند بلاکچین و پول گفت: این پولها بدون نیاز به دخالت مستقیم حاکمیت، در فضای مجازی پذیرفته میشوند و به تدریج به فضای واقعی وارد میشوند.
وی تأکید کرد: بیتکوین و ارزهای مشابه هدف متفاوتی دارند و در پی تغییر حکمرانی پول هستند، نه صرفاً تحول فنی.
حسینی هشدار داد: شکاف دیجیتال تنها یک شکاف فنی نیست، بلکه شکاف در حکمرانی و کسبوکار است و نمیتوان با ممنوعیت و سرکوب با آن مقابله کرد.
وی بر لزوم درک فعالان بازار سرمایه و سیاستگذاران از این پدیدهها تأکید کرد و گفت: غفلت از فناوریهای نوین میتواند منجر به عقبماندگی در توسعه اقتصادی شود.
حسینی همچنین بر لزوم تعامل بینالمللی در این زمینه اشاره کرد و گفت: ایران میتواند از طریق همکاری با بریکس پلاس، تجربه سایر کشورها در قانونگذاری و اقتصاد دیجیتال را بررسی و به کار گیرد.
وی در پایان بر اهمیت قانونگذاری در حوزه مالیات بر داراییهای دیجیتال و توسعه زیرساختهای لازم تأکید کرد و از مسئولان خواست که در این مسیر فعالانه مشارکت داشته باشند و از فرصتهای موجود بهرهمند شوند.