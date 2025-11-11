بازمهندسی مناطق آزاد و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار دارد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، رضا مسرور گفت: در سطح جهانی، شاهد تحولات بنیادین در ساختارهای مالی و سرمایه‌گذاری هستیم. میزان بدهی کشورها از سال 2005 تاکنون بیش از دو برابر شده و به بیش از 200 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این افزایش بدهی، یکی از مهم‌ترین ریسک‌های نظام اقتصادی جهان محسوب می‌شود.

مسرور با اشاره به اهمیت خالص گردش سرمایه افزود: در بسیاری از کشورها از جمله چین، ترکیه و کانادا، خالص گردش سرمایه منفی است یعنی خروج سرمایه بیش از ورود آن است. این مسئله زنگ خطری است که باید به آن توجه کرد. در ایران نیز باید علاوه بر جذب سرمایه، به جلوگیری از خروج آن توجه ویژه داشته باشیم. زیرا هر سرمایه‌گذار داخلی، سرمایه‌ای ملی است و باید زمینه ماندگاری او را فراهم کنیم.

وی در ادامه وضعیت بازار سرمایه ایران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با مقایسه شاخص‌های بازارهای جهانی، بازار سرمایه ایران یکی از ارزنده ‌ترین بازارهای دنیا به ‌شمار می‌رود. در حالی‌که بسیاری از بورس‌های بزرگ دنیا دچار حباب شده‌اند، بازار ما ظرفیت رشد واقعی دارد.

سیاست‌های اقتصادی دولت و نقش مناطق آزاد

مسرور در ادامه به سیاست‌های اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: سه رویکرد اصلی در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار دارد: اصلاح سیاست‌های مالی برای کاهش ناترازی بودجه، هدایت سیاست‌های پولی به سمت تولید و اصلاح سیاست‌های ارزی برای کاهش شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد.

وی افزود: بخشی از اجرای این سیاست‌ها برعهده مناطق آزاد است که باید به عنوان پل ارتباطی اقتصاد ملی با بازارهای جهانی عمل کنند. در همین راستا، بازمهندسی مناطق آزاد با محوریت ایجاد واحدهای ارزآور و دانش‌بنیان در دستور کار قرار گرفته است.

حرکت مناطق آزاد به‌سوی نسل جدید توسعه

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر تغییر رویکرد در مدیریت مناطق آزاد گفت: دوره احداث پاساژ و مراکز تجاری به پایان رسیده است. هدف ما ایجاد نسل جدید مناطق آزاد با تمرکز بر صنایع صادرات ‌محور، اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین است. در این مسیر، پروژه بورس بین‌الملل کیش یکی از اقدامات کلیدی خواهد بود و از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دعوت می‌کنم برای مشارکت و سهامداری در این طرح حضور یابند.

مسرور همچنین از تدوین سه سند راهبردی خبر داد و گفت: سند تحول مناطق آزاد، سند اقتصاد دیجیتال و سند بهره ‌وری سه محور اصلی سیاست‌های جدید مناطق آزاد هستند. در این اسناد، توسعه اقتصاد دیجیتال و استفاده از داده و فناوری اطلاعات به‌عنوان پیشران رشد در دستور کار قرار دارد. همچنین اصلاح قانون مناطق آزاد پس از 32 سال و اجرای پروژه‌های پیشران توسعه در حال انجام است.

تأکید بر آینده ‌نگری و همکاری مشترک

وی در پایان با اشاره به نقش رویداد کیش اینوکس در هم‌افزایی و هم‌فکری فعالان اقتصادی گفت: این همایش می‌تواند به ایجاد درک مشترک از مسیر پیش‌روی اقتصاد کشور کمک کند و زمینه رشد پایدار ایران را فراهم سازد.

گفتنی است، در پایان آیین افتتاحیه کیش اینوکس 2025، با حضور رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، محمدجواد ظریف، محمود واعظی و اسفندیار شاه‌منصوری، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای‌عالی از سامانه اکوسیستم فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران رونمایی شد.