محمد جواد ظریف در کیش اینوکس ۲۰۲۵:
ایران؛ کنشگری کلیدی و حذف ناپذیر در عرصه منطقه و جهان است
ظریف با تأکید بر اینکه ایران تنها یک بازار نیست، بلکه شریکی قابل اعتماد است گفت: بزرگترین سرمایه ایران، مردم آن هستند. کیش نیز نمونهای روشن از ظرفیتها و فرصتهای کشور است که به عنوان منطقهای امن و آزاد شناخته میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد جواد ظریف با ابراز خرسندی از حضور در کیش گفت: جزیره کیش و خلیج فارس نماد پیوند ایران با جهان است، جایی که تاریخ داد و ستد، فرهنگ و اعتماد با چشم انداز آینده گره میخورد.
ظریف در ادامه سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۵ اظهار کرد: سرمایه ،دانش و فناوری با سرعتی بی سابقه در گردش است و در این بین ایران با موقعیت جغرافیایی کم نظیر، ،نیروی انسانی جوان و خلاق و پیشینه ای ریشه دار در تبادل فرهنگی، ظرفیت آن را دارد که بار دیگر به نقطه وصل همکاری های منطقهای و جهانی تبدیل شود.
محمد جواد ظریف با بیان اینکه عزت ، زمانی به دست میآید که در سخت ترین شرایط، کرامت ذاتی انسانی و هویت ملی و جمعی خودمان را حفظ کنیم و سرنوشت خودمان را به دست خودمان بسازیم افزود: وظیفه طبیعی دولت و حاکمیت ، کوشش برای کاهش و حذف تحریم ها ، فشارها و تهدیدهاست، اما ما کنشگران غیر حکومتی باور کنیم که هیچ فشار و تحریم و تهدیدی هرگز ایران ما را متوقف نکرده است و امروز ایران عزیز ما علیرغم همه مشکلات به نقطهای رسیده است که میتواند و باید با بزرگترین قدرتهای جهانی از موضع برابر، وارد گفتگو و تعامل شود.
کیش نمونهای از ظرفیتها و فرصتهای کشور
وی تصریح کرد: ایران،ایرانی است که با جهان گفتگو میکند و جهان نیز چاره ای جز پذیرش این واقعیت را ندارد که " ایران" کنشگری کلیدی، غیر قابل چشم پوشی و هست ناپذیر در عرصه منطقه و جهان است به شرطی که نخست ما خودمان را باور کنیم.
ظریف در ادامه نمایشگاه کیش اینوکس را محلی برای تلاقی دانش، سرمایه و تجربه داخلی و خارجی دانست و افزود: در این رویداد، هر گفتوگو و تفاهمنامه پلی برای پیوند و تعامل بیشتر ایران با جهان است.
ظریف خطاب به حاضرین گفت:درست است که جهان امروز پر از بی ثباتی است، درست است که بحرانهای اقلیمی ، تنشهای منطقهای، جنگهای نظامی و تجاری و وحشی گری، آپارتاید و نسل کشی در فلسطین و غزه جریان دارد ،اما حتی در دل همه این بحران ها فرصت های فراوانی برای ایران است فرصت برای باز اندیشی ، بازسازی و بازیگری در منطقه.
وی با تاکید بر اینکه حضور همه ما در جزیرهای که همواره نماد ارتباط و همکاری بوده گواه امید و اراده مشترک ما برای آفریدن آینده است گفت:هر ایده هر گفتگو و هر شراکت در همین تالارها فرصتی دوباره برای پیوند میان استعداد و خلاقیت و آفریدن آیندهای الهام بخش است.