منطقه آزاد ارس دروازه طلایی ارتباط ایران با اوراسیا است

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر رضا مسرور در نمایشگاه کیش اینوکس 2025 ضمن حضور در غرفه سازمان منطقه آزاد ارس با گریگور هاکوبیان، سفیر ارمنستان در ایران و دکتر هادی مقدم‌زاده، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس دیدار و بر توسعه همه‌جانبه روابط اقتصادی و تجاری تأکید کرد.

مسرور در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه منطقه آزاد ارس در نقشه توسعه کشور گفت:

منطقه آزاد ارس برای ما از اهمیت راهبردی برخوردار است. این منطقه تنها گذرگاه زمینی ایران با ارمنستان و کشورهای حوزه اوراسیا محسوب می‌شود و ما آن را دروازه طلایی ارتباط با اوراسیا می‌دانیم.

مسرور افزود: ما خواستار افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری با ارمنستان هستیم و معتقدیم فراهم‌سازی بستر مناسب کلید تحقق این هدف است.

گریگور هاکوبیان، سفیر ارمنستان نیز در این نشست گفت: توسعه روابط ایران برای کشور ما یک اولویت مهم محسوب می‌شود. ما تمایل داریم در تمامی زمینه‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری با ایران همکاری‌های خود را گسترش دهیم.

سفیر ارمنستان با اشاره به وجود پروژه‌های مشترک بین دو کشور خاطرنشان کرد: هم‌اکنون پروژه‌های مهمی مانند جاده‌سازی در ارمنستان توسط شرکت های ایرانی در حال اجراست. هدف کشور ما افزایش این سطح از همکاری‌ها است و منطقه آزاد ارس را یکی از مهم‌ترین بسترهای توسعه روابط دو کشور می‌دانیم.

لازم به توضیح است دوازدهمین دوره نمایشگاه بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور (کیش اینوکس ۲۰۲۵) در مرکز همایش‌های بین‌المللی جزیره کیش کار خود را آغاز کرد.

بیش از ۲۷۰ نهاد مالی و اقتصادی در این رویداد حضور دارند و دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با برگزاری نشست‌ها و نشست‌های تخصصی، معرفی طرح‌ها و برنامه‌های کلان سرمایه‌گذاری و تبیین نقش مناطق آزاد در جذب سرمایه، توسعه صادرات، نوآوری و پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، حضوری هدفمند و اثرگذار خواهند داشت.

انتهای پیام/