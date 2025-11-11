خبرگزاری کار ایران
دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور:

منطقه آزاد ارس دروازه طلایی ارتباط ایران با اوراسیا است

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس 2025 ضمن حضور در غرفه سازمان منطقه آزاد ارس با سفیر ارمنستان در ایران و مدیرعامل منطقه آزاد ارس دیدار و گفتگو کرد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر رضا مسرور در نمایشگاه کیش اینوکس 2025 ضمن حضور در غرفه سازمان منطقه آزاد ارس با گریگور هاکوبیان، سفیر ارمنستان در ایران و دکتر هادی مقدم‌زاده، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس دیدار و بر توسعه همه‌جانبه روابط اقتصادی و تجاری تأکید کرد.

مسرور در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه منطقه آزاد ارس در نقشه توسعه کشور گفت:

منطقه آزاد ارس برای ما از اهمیت راهبردی برخوردار است. این منطقه تنها گذرگاه زمینی ایران با ارمنستان و کشورهای حوزه اوراسیا محسوب می‌شود و ما آن را دروازه طلایی ارتباط با اوراسیا می‌دانیم.

مسرور افزود: ما خواستار افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری با ارمنستان هستیم و معتقدیم فراهم‌سازی بستر مناسب کلید تحقق این هدف است.

گریگور هاکوبیان، سفیر ارمنستان نیز در این نشست گفت: توسعه روابط ایران برای کشور ما یک اولویت مهم محسوب می‌شود. ما تمایل داریم در تمامی زمینه‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری با ایران همکاری‌های خود را گسترش دهیم.

سفیر ارمنستان با اشاره به وجود پروژه‌های مشترک بین دو کشور  خاطرنشان کرد: هم‌اکنون پروژه‌های مهمی مانند جاده‌سازی در ارمنستان توسط شرکت های ایرانی در حال اجراست. هدف کشور ما افزایش این سطح از همکاری‌ها است و منطقه آزاد ارس را یکی از مهم‌ترین بسترهای توسعه روابط دو کشور می‌دانیم.

لازم به توضیح است دوازدهمین دوره نمایشگاه بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور (کیش اینوکس ۲۰۲۵) در مرکز همایش‌های بین‌المللی جزیره کیش کار خود را آغاز کرد.

بیش از ۲۷۰ نهاد مالی و اقتصادی در این رویداد حضور دارند و دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با برگزاری نشست‌ها و نشست‌های تخصصی، معرفی طرح‌ها و برنامه‌های کلان سرمایه‌گذاری و تبیین نقش مناطق آزاد در جذب سرمایه، توسعه صادرات، نوآوری و پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، حضوری هدفمند و اثرگذار خواهند داشت.

 

