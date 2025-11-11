خبرگزاری کار ایران
سومین نشست مدیران سرمایه‌گذاری مناطق آزاد در انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش برگزار شد

سومین نشست مدیران سرمایه‌گذاری مناطق آزاد کشور با حضور مدیران سرمایه‌گذاری مناطق و اعضای انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش در محل این انجمن برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در ابتدای نشست، قریب رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش با قدردانی از حضور مدیران سرمایه‌گذاری مناطق، هدف از برگزاری این نشست را پاسخ‌گویی به ابهامات فعالان اقتصادی و کارآفرینان در حوزه سرمایه‌گذاری عنوان کرد و خواستار ارائه توضیحات و راهکارهای روشن از سوی مدیران مربوطه شد.

در ادامه، مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، برگزاری این نشست و گفت‌وگوی مستقیم مدیران سرمایه‌گذاری با فعالان اقتصادی را نشانه‌ای از عزم جدی دبیرخانه در حضور میدانی برای حل مسائل و چالش‌های سرمایه‌گذاران و کارآفرینان دانست.

موسوی این نشست‌ها را فرصتی ارزشمند برای انتقال تجربه میان مدیران مناطق و بخش خصوصی در زمینه روش‌های نوین تأمین مالی پروژه‌ها برشمرد.

در بخش پایانی نشست، بهرامی معاون دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن تشریح قوانین، مقررات و مشوق‌های قانون سرمایه‌گذاری خارجی، به پرسش‌های اعضای انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش پاسخ داد.

 

 

