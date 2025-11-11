به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در جریان این رویداد، رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با حضور در غرفه سازمان ، در گفت‌وگو با عضو هیأت مدیره و معاون اقتصادی و مدیران سازمان، نقش این منطقه را در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی کشور مورد تأکید قرار داد. وی همچنین با دریافت گزارش‌هایی از جدیدترین پروژه‌های توسعه‌ای، طرح‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌های پیش‌ِ‌رو، تقویت جایگاه منطقه آزاد انزلی در حوزه ترانزیت، تولید و تجارت را ضروری خواند.

همچنین سفیر جمهوری ارمنستان در ایران با حضور در غرفه سازمان، ضمن آشنایی با ظرفیت‌ها، زیرساخت‌های بندری، لجستیکی و صنعتی منطقه آزاد انزلی، بر علاقه‌مندی کشورش برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری از مسیر این منطقه تأکید کرد. این دیدار در ادامه تلاش‌های منطقه آزاد انزلی برای گسترش تعامل با کشورهای حوزه اوراسیا صورت گرفت.

غرفه منطقه آزاد انزلی در روز نخست میزبان تعدادی از سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و متقاضیان سرمایه‌گذاری نیز بود. در این دیدارها توضیحات جامعی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بسته‌های حمایتی و مزیت‌های ویژه منطقه ارائه شد؛ موضوعاتی که با استقبال فعالان بخش خصوصی مواجه شد و مذاکرات اولیه برای چند طرح جدید نیز صورت پذیرفت.

در بخش دیگری از برنامه‌های روز اول، مجید فاتحی، عضو هیئت‌مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در پنل تخصصی «فرصت‌ها و چالش‌های مناطق آزاد» حضور یافت. وی در این نشست تخصصی با ارائه تصویری جامع از جایگاه منطقه آزاد انزلی در مسیرهای مهم تجاری به‌ویژه کریدور شمال–جنوب، ظرفیت‌های بندری و زیرساختی، مزیت‌های رقابتی در حوزه تولید صادرات‌محور، و برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه صنایع دانش‌بنیان و لجستیک را تشریح کرد.

فاتحی همچنین با اشاره به رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در منطقه طی سال‌های اخیر، بر حمایت سازمان از فعالان اقتصادی و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری تأکید نمود.

روز نخست حضور منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه کیش اینوکس 2025 با استقبال گسترده مخاطبان داخلی و خارجی همراه بود و غرفه این سازمان به‌عنوان یکی از غرفه‌های فعال در حوزه سرمایه‌گذاری، مبادلات تجاری و معرفی فرصت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.

در روزهای آینده نیز برنامه‌های متنوعی شامل نشست‌های تخصصی، دیدارهای B2B و جلسات معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برگزار خواهد شد.

