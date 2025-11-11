طاعتی مقدم در دیدار سفیر چین پیشنهاد کرد:
اعمال تخفیف در مسیر کریدوری، همکاری در مسیر پارک لجستیک و احداث شهرک صنعتی چینی سه محور همکاری
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در جریان نشست مشترک با سفیر چین در ایران پیشنهاد همکاری حول سه محور اعمال تخفیف در مسیر کریدوری، همکاری در مسیر پارک لجستیک و احداث شهرک صنعتی چینی را مطرح نمود و با معرفی ظرفیتهای متنوع تولیدی - صنعتی، حملونقلی و گردشگری منطقه، و موقعیت ژئوپلیتیک منطقه که مشتمل بر نزدیکی به حدود ۳۵ درصد از تراکم جمعیتی کشور و بازارهای اوراسیا، تصریح کرد: بهرهمندی از تمام تنوعهای حملونقل بینالمللی، و اتصال به خطوط ریل سراسری ایران که باعث وصلشدن دریای کاسپین به خلیجفارس و دریای عمان و فعالسازی کریدور شمال جنوب شده، مزیت رقابتی نخستین منطقه آزاد شمال کشور محسوب میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتی مقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با ارائه تحلیلی از مزایا و معافیتهای قانونی منطقه متبوع خود برای سرمایهگذاران خارجی، امکان فراوری محصولات کشاورزی و حوزههای صنعتی مختلف را از دیگر مزیتهای منطقه آزاد انزلی بر شمرد و گفت: باتکیهبر مزایا و توانمندیهای مختلف حملونقلی منطقه آزاد انزلی به دنبال ایفای نقش هاب استراتژیک کشورهای اوراسیا، شرق و جنوب آسیا است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با معرفی کریدور چین قزاقستان ایران که از سال ۲۰۱۷ توسط این سازمان با همکاری کشورهای مسیر در قالب ارائه بستههای حمایتی فعال شد، افزود: بهمنظور تسریع و تداوم این مسیر کریدوری به غرب آسیا مجتمع بندری کاسپین به خطوط ریل وصل شد، اما طی ماههای اخیر حمایت مالی دولت چین برای حملونقل ریلی داخل کشور خود در مسیر این کریدور حذف شده و هزینه حملونقل را از ۲۴۰۰ دلار به ۶۰۰۰ دلار افزایش داده است.
وی با اشاره به بهرهمندی کشورهای روسیه و جمهوری آذربایجان از این سبد حمایتی، خواستار بازگشت این تخفیف شد و گفت: دومین پیشنهاد همکاری حول محور پارک لجستیک بوده و سومین موضوع ایجاد پهنه تولیدات صنعتی چینی در منطقه آزاد انزلی است.