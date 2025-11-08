اروند؛ بستر عملیاتی تجارت و صادرات کالاهای ایرانی به بازار عراق
در جریان نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با نمایندگان گروه صنعتی ماموت، بر نقش این منطقه بهعنوان محور عملیاتی تجارت و صادرات کالاهای ایرانی به عراق تأکید شد؛ منطقهای که با فرآیند ترخیص سریع کالا، موقعیت ممتاز مرزی و پیوند اقتصادی با بصره، در حال تبدیلشدن به یکی از کانونهای اصلی همکاری صنعتی در جنوب غرب کشور است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان، با اشاره به هماهنگی کامل میان نهادهای محلی و دستگاههای اجرایی گفت: «رویههای تجاری در اروند بهصورت یکپارچه انجام میشود و فرآیند ترخیص کالا در کمتر از ۴۸ ساعت تضمین شده است. این سرعت، مزیتی واقعی برای فعالان تولیدی و صادرکنندگان محسوب میشود.»
وی افزود: «موقعیت جغرافیایی اروند در مجاورت مرز شلمچه و نزدیکی فرهنگی و اقتصادی با مردم بصره، فرصت کمنظیری برای توسعه تجارت، صادرات و تولید مشترک میان ایران و عراق ایجاد کرده است.»
خانزادی با اشاره به ضرورت نوسازی ناوگان حملونقل منطقه اظهار داشت: «بازار خوزستان و کشورهای هممرز، بهویژه عراق، ظرفیت بالایی برای توسعه صنایع خودرویی و حملونقل دارد. همکاری با مجموعههایی مانند ماموت میتواند به تقویت زنجیره تأمین و نوسازی ناوگان تجاری منطقه کمک کند.»
در ادامه نشست، روحالله خزایی، معاون سرمایهگذاری و توسعه کسبوکارهای سازمان، با تأکید بر مزیتهای رقابتی اروند نسبت به سایر مناطق آزاد گفت: «کاهش هزینه تمامشده کالا تا ۳۰ درصد، معافیتهای گمرکی و دسترسی مستقیم به مرز عراق از عوامل کلیدی جذابیت سرمایهگذاری در اروند است. در همین راستا، سازمان با اصلاح رویههای اداری و ایجاد سازوکارهای جدید، بهدنبال تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و افزایش امنیت سرمایهگذاری است.»
بهنام افخم، مدیرعامل شرکت وایردیزل و نماینده گروه صنعتی ماموت نیز در این نشست با اشاره به فعالیت گسترده این گروه در حوزههای تولید، ساختوساز و حملونقل گفت: «زیرساختهای موجود در منطقه آزاد اروند زمینه مطلوبی برای همکاریهای صنعتی و توسعه خدمات پشتیبانی فراهم کرده است. این ظرفیت میتواند در طرحهای مشترک تولید و صادرات نقش مؤثری ایفا کند.»
این نشست با هدف بررسی زمینههای همکاری مشترک در توسعه تولید، نوسازی ناوگان حملونقل شهرستانهای آبادان و خرمشهر و تقویت زنجیره تأمین برگزار شد و دو طرف بر ادامه مذاکرات برای تدوین برنامههای اجرایی و صنعتی تأکید کردند.