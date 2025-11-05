اهدای بسته اینترنت رایگان 10 گیگابایتی به مناسبت روز کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، به مناسبت گرامیداشت روز کیش، اپراتور تلفن همراه منطقه آزاد کیش (تله‌کیش) اقدام به ارائه بسته اینترنت رایگان ۱۰ گیگابایت با اعتبار ۷ روزه برای همه مشترکان خود کرده است.

فعال‌سازی این بسته هدیه از تاریخ ۱۴ لغایت ۲۰ آبان ماه از طریق شماره گیری کد دستوری ستاره 934 مربع و وگزینه شادباش هفته کیش امکان‌پذیر خواهد بود.

محمد عزیزی، رئیس اپراتور تلفن همراه منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: این طرح ویژه کلیه مشترکین تله کیش است و در صورتی که مشترک در زمان فعال‌سازی بسته هدیه دارای بسته اینترنت فعال نزد تله کیش باشد، بسته هدیه به صورت رزرو ثبت و پس از پایان بسته جاری فعال خواهد شد، حتی اگر بازه زمانی یک‌هفته‌ای طرح به پایان رسیده باشد.

این هدیه ویژه فرصتی برای تجربه سرعت و کیفیت بالای اینترنت تله‌کیش است و مشترکان می‌توانند با انجام فعال‌سازی در بازه زمانی اعلام‌شده به صورت رایگان از آن بهره‌مند شوند.