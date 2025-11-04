همکاری منطقه آزاد انزلی و میراث فرهنگی گیلان برای توسعه گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان در دیدار با مصطفی طاعتی‌مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، ضمن تشریح ظرفیت‌های گردشگری استان، بر ضرورت همکاری‌های چندجانبه برای ارتقای جایگاه گیلان در حوزه گردشگری ملی و بین‌المللی تأکید کرد.

طاعتی‌مقدم در این دیدار با اشاره به نقش منطقه آزاد انزلی در رونق گردشگری شمال کشور گفت:«منطقه آزاد انزلی با بهره‌مندی از ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و اقتصادی، می‌تواند به‌عنوان محور توسعه گردشگری گیلان عمل کند. همکاری سازمان با اداره‌کل میراث فرهنگی، زمینه‌ساز شکل‌گیری طرح‌های اثرگذار در حفظ هویت فرهنگی و رونق اقتصادی خواهد بود.»

