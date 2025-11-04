خبرگزاری کار ایران
برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای خدمات نظافتی و بهداشتی در شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش

برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای خدمات نظافتی و بهداشتی در شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش
️شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش در راستای ارتقای سطح خدمات و بهبود کیفیت محیط‌های کاری، مناقصه عمومی دو مرحله‌ای برای واگذاری امور خدمات نظافتی و بهداشتی اماکن و تأسیسات وابسته به این شرکت برگزار می‌کند.

ا️یلنا: این اقدام با هدف بهره‌گیری از توان شرکت‌های متخصص و دارای صلاحیت در زمینه ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری انجام می‌شود و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به معاملات عمومی صورت می‌گیرد.
️بر اساس اعلام دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت، اسناد مناقصه از طریق سامانه رسمی مناقصات و مزایدات شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش به نشانی tender.kishports.com در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این سامانه، ضمن دریافت اطلاعات تکمیلی، نسبت به ثبت‌نام و خرید اسناد مناقصه لغایت ۱۸ آبان ۱۴۰۴ اقدام نمایند.

 

