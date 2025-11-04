روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد؛
الگوی اطلاعرسانی ملی در هفته دولت
روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در ارزیابی هفته دولت موفق شد با کسب بالاترین امتیاز، به عنوان برترین روابط عمومی میان دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شود و جایگاه خود را به عنوان الگوی اطلاعرسانی ملی تثبیت کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این موفقیت بر اساس شاخصهای ابلاغی دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت شامل کیفیت محتوای خبری، گستره پوشش رسانهای، میزان تعامل با مخاطبان و هماهنگی با روابط عمومیهای مناطق آزاد ارزیابی شد. روابط عمومی دبیرخانه با تولید بیش از ۵۰ گزارش خبری و اطلاعرسانی مستمر درباره دستاوردها و فعالیتهای مناطق آزاد توانست بالاترین امتیاز را کسب کند.
حسین مرادی، سرپرست مدیریت روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، این موفقیت را نتیجه تعامل سازنده با روابط عمومیهای مناطق آزاد دانست و تاکید کرد که ادامه این همکاری و همافزایی، زمینه ارتقای جایگاه مناطق آزاد در اطلاعرسانی، جذب سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی کشور را فراهم خواهد کرد.