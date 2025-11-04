اروند در مسیر دیپلماسی اقامت و سرمایهگذاری؛
پیشنهاد رسمی برای راهاندازی سامانه «ویزای تغییر»
منطقه آزاد اروند با ارائه پیشنهاد راهاندازی سامانه «ویزای تغییر»، در تلاش است روند اقامت و فعالیت اقتصادی اتباع خارجی را بدون نیاز به خروج از کشور تسهیل کند و همزمان جایگاه خود را بهعنوان دروازه تجارت و گردشگری جنوبغرب ایران تثبیت کند؛ اقدامی که میتواند مزیت رقابتی تازهای برای اروند در برابر دیگر مناطق آزاد کشور و کشورهای همسایه ایجاد کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی خانزادی، مدیرعامل این سازمان، با اشاره به موقعیت استراتژیک منطقه و همجواری آن با عراق، کویت و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس، اعلام کرد: راهاندازی سامانه «ویزای تغییر» میتواند روند اقامت و فعالیت اقتصادی اتباع خارجی را شفاف، سریع و کمهزینه کند و سهم اروند در تجارت، گردشگری و ترانزیت منطقهای را به شکل قابلتوجهی افزایش دهد.
وی افزود: اجرای این طرح نیازمند هماهنگی دقیق میان دستگاههای اجرایی است و برای همین از معاون اول رئیسجمهور درخواست شده تا دستور دهند وزارت امور خارجه و اداره کل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند مراحل عملیاتی سامانه را آغاز کنند.
کارشناسان اقتصادی و حوزه گردشگری معتقدند در صورت اجرایی شدن، این سامانه میتواند اروند را به نقطهای رقابتی برای جذب سرمایهگذاری خارجی تبدیل کند، بهویژه در شرایطی که دیگر مناطق آزاد کشور و کشورهای همسایه با بستههای تشویقی و زیرساختهای بهتر فعال هستند. این ابتکار نه تنها ظرفیت سرمایهگذاری را افزایش میدهد، بلکه جریان گردشگری منطقهای را تقویت و تصویر اروند را بهعنوان منطقهای با زیرساختهای دیجیتال پیشرفته و خدمات آسان برای سرمایهگذاران خارجی تثبیت خواهد کرد.
علاوه بر مزیتهای اقتصادی، تحلیلگران تأکید میکنند که ایجاد چنین سامانهای میتواند به سیاستگذاریهای بلندمدت منطقه آزاد اروند در حوزه جذب سرمایه و توسعه تجارت مرزی سرعت بیشتری بدهد و نقش آن را بهعنوان یک هاب اقتصادی و گردشگری جنوبغرب ایران مستحکم کند.