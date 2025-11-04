به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این مرحله با حضور ۲۰۰ دانش‌آموز در یادمان شهدای علقمه اجرا شد و پیش‌بینی شده در ادامه بیش از ۱۵۰۰ دانش‌آموز تحت ارزیابی تخصصی قرار گیرند.

این برنامه با همکاری وزارت ورزش و جوانان، قرارگاه امام رضا(ع)، بنیاد علوی و معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد اروند انجام می‌شود و در شش رشته ورزشی شامل کشتی، دو استقامت، والیبال و بسکتبال اجرا می‌شود. طراحی طرح با بهره‌گیری از سند آمایش سرزمینی صورت گرفته تا شناسایی استعدادها به‌صورت علمی و هدفمند انجام شود.

اصلاح ساختار قامتی و ارتقای سلامت جسمانی از اولویت‌های اصلی این برنامه است؛ موضوعی که با توجه به روند افزایشی ناهنجاری‌های قامتی در میان دانش‌آموزان، اهمیت اجرای آن در سطح ملی و منطقه‌ای دوچندان می‌شود.

