آغاز طرح ملی استعدادیابی و سلامت‌سنجی دانش‌آموزان مدارس کم‌برخوردار در منطقه آزاد اروند

آغاز طرح ملی استعدادیابی و سلامت‌سنجی دانش‌آموزان مدارس کم‌برخوردار در منطقه آزاد اروند
نخستین مرحله طرح ملی استعدادیابی و سلامت‌سنجی با هدف کشف استعدادهای ورزشی و ارتقای سلامت جسمی کودکان مدارس کم‌برخوردار در منطقه آزاد اروند آغاز شد؛ برنامه‌ای که با تمرکز بر اصلاح ساختار قامتی و پیشگیری از ناهنجاری‌های حرکتی، آینده ورزش و سلامت نسل جدید را نشانه گرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این مرحله با حضور ۲۰۰ دانش‌آموز در یادمان شهدای علقمه اجرا شد و پیش‌بینی شده در ادامه بیش از ۱۵۰۰ دانش‌آموز تحت ارزیابی تخصصی قرار گیرند.

این برنامه با همکاری وزارت ورزش و جوانان، قرارگاه امام رضا(ع)، بنیاد علوی و معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد اروند انجام می‌شود و در شش رشته ورزشی شامل کشتی، دو استقامت، والیبال و بسکتبال اجرا می‌شود. طراحی طرح با بهره‌گیری از سند آمایش سرزمینی صورت گرفته تا شناسایی استعدادها به‌صورت علمی و هدفمند انجام شود.

اصلاح ساختار قامتی و ارتقای سلامت جسمانی از اولویت‌های اصلی این برنامه است؛ موضوعی که با توجه به روند افزایشی ناهنجاری‌های قامتی در میان دانش‌آموزان، اهمیت اجرای آن در سطح ملی و منطقه‌ای دوچندان می‌شود.

 

