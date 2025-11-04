فرمانده جدید انتظامی شهرستان جلفا معرفی شد
مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان جلفا با حضور گسترده مسئولان استانی و محلی در منطقه آزاد ارس برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان جلفا با حضور جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی، اعضای شورای تأمین و شورای اداری، معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد ارس، امام جمعه جلفا و اصناف و فعالان اقتصادی در سالن حکیم نباتی سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد و در این مراسم از خدمات سرهنگ سیاب شیریندل، فرمانده پیشین انتظامی جلفا تقدیر و سرهنگ میکائیل صادقلو به عنوان فرمانده جدید این شهرستان معرفی شد.
در این مراسم سرتیپ دوم صابر عباس زاده جانشین فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی با اشاره به نقش محوری نیروی انتظامی در جامعه گفت: نیروی انتظامی تکیهگاه مردم و سازمانها در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی است. اقتصاد ما باید پویا باشد و ما با تمام توان در صحنه هستیم تا آحاد جامعه احساس آرامش و امنیت کنند.
وی با اشاره به مشارکت ارزشمند مردم در تأمین امنیت، خاطرنشان کرد: در دوران جنگ دوازده روزه اخیر، مردم ثابت کردند که تا پای جان پشتیبان و همراه ما هستند. گزارشهای متعددی داریم که حتی فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس داوطلبانه به فرماندهی انتظامی مراجعه و آمادگی کامل خود را برای هرگونه همکاری اعلام نمودند. این همراهی، سرمایه اجتماعی بیبدیلی برای ما محسوب میشود.
جانشین فرمانده انتظامی استان با تأکید بر موقعیت استراتژیک منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا افزود: این منطقه به دلیل قرارگیری در مرز و به سبب وجود منطقه آزاد ارس، از حساسیت و اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. منطقه آزاد ارس به عنوان کانون اصلی صنعت، تجارت، صادرات و گردشگری در شمالغرب کشور شناخته میشود و موفقیتهای چشمگیری در جذب سرمایهگذار و گردشگر داشته است. بر این اساس تأمین امنیت همهجانبه این منطقه در صدر اولویتهای ما قرار دارد.
عباسزاده در پایان به تشریح راهبردهای امنیتی پرداخت: ما معتقدیم امنیت پایدار، لازمه توسعه سرمایهگذاری، تولید و گردشگری است. اما دستیابی به این امنیت تنها با همکاری و مشارکت تمامی دستگاههای اجرایی و حمایت مردم میسر خواهد بود. رویکرد ما در نیروی انتظامی، اجرای مقررات با حفظ کرامت و حقوق شهروندی است.
معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ارس نیز در این مراسم با اشاره به نقش امنیت در توسعه منطقه گفت: امنیت اولین رکن توسعه هر منطقه است و هیچ سرمایهگذاری بدون امنیت اتفاق نمیافتد. امروز منطقه آزاد ارس به عنوان یکی از کانونهای مهم اقتصادی شمالغرب کشور، بخش عمدهای از اعتبار خود را مدیون حضور نیروهای ارزشمند، هوشمند و مقتدر انتظامی میداند.
ابراهیم جلیلی افزود: نیروی انتظامی یکی از ارکان اصلی توسعه در منطقه آزاد ارس محسوب میشود و ما آماده هرگونه همکاری و همراهی برای حمایت از تامین امنیت ارسوندان و فعالان اقتصادی ارس هستیم.
در ادامه حجت الاسلام هادوی امام جمعه جلفا نیز با تقدیر از نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی بازوی نظام و امنیت امروز کشور مرهون تلاش های شبانه روزی آنان می باشد. نیروی انتظامی مجموعهای ارزشمند و مقدس است و انتظار میرود فرمانده جدید با نگاه ویژه و برخورد قاطع با برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی، آرامش و آسایش شهروندان را بیش از پیش تأمین کند.
فرماندار جلفا نیز در این مراسم با تقدیر از خدمات سرهنگ شیریندل بر تقویت تأمین امنیت و آرامش در شهرستان تأکید کرد و گفت: حفظ امنیت و آرامش در جلفا به عنوان منطقهای مرزی و دارای جایگاه ویژه اقتصادی و گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار است. ما از تمامی ظرفیتهای موجود برای پشتیبانی از نیروی انتظامی استفاده خواهیم کرد.
در پایان این مراسم، از سرهنگ سیاب شیریندل، فرمانده پیشین انتظامی شهرستان جلفا که به مدت ۲۲ ماه عهدهدار این مسئولیت بود تقدیر به عمل آمد و طی حکمی از سوی سردار احمدرضا رادان، سرهنگ میکائیل صادقلو برای مدت سه سال به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان جلفا منصوب شد.