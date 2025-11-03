عملیات ساخت به فاز نهایی رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی الیاسی، معاون عمرانی و زیربنایی سازمان، گفت: عملیات اجرایی پروژه از مرداد ۱۴۰۲ با آغاز شمع‌کوبی در عرشه جنوبی آغاز شد و سپس شمع‌های بخش شمالی اجرا و بستر رودخانه تثبیت شد. اکنون با استقرار نخستین ستون در بستر کارون، اجرای سایر پایه‌های بتنی میانی طبق برنامه تا پایان دی ماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت و آماده‌سازی عرشه و رمپ‌ها نیز همزمان در جریان است.

وی با اشاره به فعالیت هم‌زمان در تمامی بخش‌های پروژه افزود: عملیات ساخت عرشه‌ها، رمپ‌های دسترسی و چهار پایه مستقر در بستر رودخانه با بهره‌گیری از ماشین‌آلات سنگین و نیروی انسانی متخصص ادامه دارد و پیشرفت پروژه طبق برنامه تثبیت شده است.

پل شهدای خدمت، به طول تقریبی ۵۳۰ متر و شامل ۱۱ دهانه اصلی و چهار پایه در بستر رودخانه، با رمپ‌های دسترسی در دو سوی کارون، بهبود دسترسی بین کرانه‌ها و تسهیل تردد در محدوده منطقه آزاد اروند را به دنبال دارد. این سازه پس از بهره‌برداری، مسیر ارتباطی جدید ایجاد کرده و فشار ترافیکی مسیرهای موجود را کاهش خواهد داد، بخشی از نیازهای ارتباطی اهواز و آبادان را برطرف می‌کند و در تحقق تعهدات عمرانی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

