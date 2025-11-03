خبرگزاری کار ایران
اولین پایه بتنی پل شهدای خدمت در رودخانه کارون قد برافراشت؛

عملیات ساخت به فاز نهایی رسید

عملیات ساخت به فاز نهایی رسید
با بتن‌ریزی و استقرار اولین پایه بتنی پل شهدای خدمت در بستر رودخانه کارون، پروژه پس از عبور از مراحل پیچیده اجرایی وارد فاز نهایی ساخت شد. این مرحله، با توجه به عمق لایه‌های زیرسطحی و الزامات تثبیت بستر رودخانه، یکی از حساس‌ترین بخش‌های پروژه محسوب می‌شود و تکمیل آن، مسیر آماده‌سازی عرشه و رمپ‌های دسترسی را هموار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی الیاسی، معاون عمرانی و زیربنایی سازمان، گفت: عملیات اجرایی پروژه از مرداد ۱۴۰۲ با آغاز شمع‌کوبی در عرشه جنوبی آغاز شد و سپس شمع‌های بخش شمالی اجرا و بستر رودخانه تثبیت شد. اکنون با استقرار نخستین ستون در بستر کارون، اجرای سایر پایه‌های بتنی میانی طبق برنامه تا پایان دی ماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت و آماده‌سازی عرشه و رمپ‌ها نیز همزمان در جریان است.

وی با اشاره به فعالیت هم‌زمان در تمامی بخش‌های پروژه افزود: عملیات ساخت عرشه‌ها، رمپ‌های دسترسی و چهار پایه مستقر در بستر رودخانه با بهره‌گیری از ماشین‌آلات سنگین و نیروی انسانی متخصص ادامه دارد و پیشرفت پروژه طبق برنامه تثبیت شده است.

پل شهدای خدمت، به طول تقریبی ۵۳۰ متر و شامل ۱۱ دهانه اصلی و چهار پایه در بستر رودخانه، با رمپ‌های دسترسی در دو سوی کارون، بهبود دسترسی بین کرانه‌ها و تسهیل تردد در محدوده منطقه آزاد اروند را به دنبال دارد. این سازه پس از بهره‌برداری، مسیر ارتباطی جدید ایجاد کرده و فشار ترافیکی مسیرهای موجود را کاهش خواهد داد، بخشی از نیازهای ارتباطی اهواز و آبادان را برطرف می‌کند و در تحقق تعهدات عمرانی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

 

