کشاورزان به‌زودی هفده‌ هزار و ۸۵۰ هکتار از زمین‌های خرمشهر را با بذر کلزا، گندم و جو سبز می‌کنند

کشاورزان به‌زودی هفده‌ هزار و ۸۵۰ هکتار از زمین‌های خرمشهر را با بذر کلزا، گندم و جو سبز می‌کنند
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: همه تمهیدات لازم برای اجرای کشت پاییزه در استان در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ علیرضا سید احمدی با اشاره به اینکه الگوی کشت پاییزه تدوین و بزودی ابلاغ می‌شود، افزود: هم اکنون بذر‌های گندم، کلزا و چغندرقند در استان در حال توزیع است.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر هم از اختصاص هفده هزار و ۸۵۰ هکتار از زمین های خرمشهر به کشت کلزا، گندم و جو در راستای کشت پاییزه خبر داد.

در خرمشهر ۸۵۰ هکتار از زمین های کشاورزی ریز کشت کلزا رفته است.

به گفته حسن دشتی نژاد پیش بینی می‌شود یکهزار و ۷۰۰ تن کلزا از اراضی خرمشهر برداشت.

وی افزود: همچنین ۱۵ هزار هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت گندم خواهد رفت و برآورد می‌کنیم ۳۲ هزار تن گندم از این زمین‌ها برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر خاطر نشان کرد: در راستای کشت پاییزه قرار است یکهزار و ۵۰۰ تن نیز جو از ۲ هزار هکتار زمین‌ کشاورزی که زیر کشت جو می‌روند، تولید شود.

دشتی‌نژاد بیان کرد: تمام موارد مهم در فصل داشت مانند رعایت اصول فنی، مبارزه با علف‌های هرز، مبارزه با آفات و بیماری‌ها و اصول تغذیه صحیح در فصل کاشت به کشاورزان آموزش داده شد و کارشناسان تا پایان برداشت بطور مستمر از مزارع بازدید می‌کنند.

سالانه بیش از ۱۷.۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در خوزستان تولید می‌شود.

استان خوزستان یک میلیون و ۲۵۰هزار هکتار سطح زیرکشت دارد که در صورت تامین پایدار آب، زهکشی و آبیاری، کشت گلخانه‌ای و بهره گیری از فناوری روز می‌توان سطح زیرکشت آنها را تا ۲.۲میلیون هکتار افزایش داد.

 

