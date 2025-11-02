تأکید سازمان منطقه آزاد ماکو بر مرمت آثار تاریخی و تقویت پدافند غیرعامل
معاون عمران سازمان منطقه آزاد ماکو بر ضرورت حفاظت از میراث تاریخی و افزایش تابآوری زیرساختهای شهری تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در نشست شورای پدافند غیرعامل شهرستان ماکو که به ریاست فرماندار و با حضور مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد، آرش صادقیان، معاون عمران سازمان منطقه آزاد ماکو بر ضرورت حفاظت از میراث تاریخی و افزایش تابآوری زیرساختهای شهری تأکید کرد.
صادقیان با اشاره به اقدامات سازمان در حوزه میراث فرهنگی گفت: مرمت و احیای کاخ سردار ماکو و قلعه ماکو از مهمترین پروژههای در دست اجراست که با هدف حفظ اصالت تاریخی و تقویت زیرساختهای گردشگری منطقه دنبال میشود. در این طرحها، ملاحظات پدافند غیرعامل و ایمنی نیز بهصورت جدی رعایت شده است.
وی افزود: منطقه آزاد ماکو در کنار توسعه پروژههای عمرانی، خود را متعهد به صیانت از بافتهای ارزشمند شهری و حفظ هویت فرهنگی منطقه میداند و این رویکرد را با همکاری فرمانداری و اداره میراث فرهنگی ادامه خواهد داد.