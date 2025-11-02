طاعتی مقدم عملکرد عمرانی منطقه آزاد انزلی در دولت چهاردهم را تشریح کرد:
اجرای ۱۳ طرح عمرانی جدید، تکمیل پروژههای نیمهکاره و انجام مطالعات پروژههای عمرانی با ارزش ۲.۵ همت
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان در خصوص عملکرد سازمان متبوع خود در دوران دولت چهاردهم را متمرکز در اجرای ۱۳ طرح عمرانی جدید، تکمیل پروژههای نیمهکاره و انجام مطالعات پروژههای عمرانی عنوان کرد که از سوی معاونت عمرانی این سازمان با ارزش ۲۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع درآمدی سازمان منطقه آزاد انزلی در حال پیگیری میباشد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتی مقدم، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل این سازمان نخستین برنامه کاری را اجرای عملیات ترمیم موجشکن غربی مجتمع بندری کاسپین اعلام نمود که به دلیل تخریب و آسیبهای ناشی از طوفان در سالهای گذشته، باهدف حفظ پایداری سازه مورد اشاره و ارتقای ایمنی حوضچه بندر برای فعالیتهای تجاری و ترانزیتی منطقه آزاد انزلی، پروژه مذکور در حال تکمیل میباشد.
طاعتی مقدم مهمترین طرح زیرساختی در حوزه صنعتی که از سوی سازمان متبوع خود مراحل احداث را طی میکند مشتمل بر ایجاد زیرساختهای اولیه شهرک صنعتی شماره ۳ منطقه آزاد انزلی بیان کرد و اظهار داشت: پهنه صنعتی مزبور که با وسعت ۵۰ هکتار در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین در حال ایجاد است، به دلیل همجواری با خطوط ریلی و واقعشدن در محدوده بندری، زمینه کاهش هزینههای حملونقلی و تسریع در فرایندهای تأمین مواد اولیه و صدور محصول نهایی را فراهم میکند.
وی تکمیل پردیس صنایعدستی را از جمله طرحهای زیرساختی نیمهکاره برجای ماندهای معرفی نمود که بخشهای باقیمانده آن در حال تکمیل است و در این زمینه گفت: با عنایت به ظرفیتها و توانمندیهای موجود در حوزه صنایعدستی منطقه و استان، پردیس مزبور بهمنظور تجاریسازی صنایعدستی و حمایت از هنرمندان و هنرورزان این حوزه، و ایفای نقش بیشتر منطقه آزاد انزلی در این هنر - صنعت، بهرهبرداری از چنین مجموعهای در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، از اجرای طرحهای مطالعاتی در خصوص راه دسترسی گلشن به جفرود، ادامه مسیر بلوار فاتحی تا زیباکنار و همچنین بهسازی تقاطع غیرهمسطح شهید نامجوی و تقاطع غیرهمسطح بلوار سلیمانی به بلوار انزلی رشت؛ توسط سازمان متبوع خود خبر داد و اظهار داشت: مطالعات راه دسترسی روستای گلشن به روستای جفرود بهعنوان مسیر فرعی بلوار فاتحی، بهمنظور بهبود ارتباط حملونقلی و کاهش بار ترافیکی در مسیر مذکور در حال اجرا میباشد و درعینحال فرایند مطالعاتی احداث ادامه مسیر بلوار فاتحی تا روستای زیباکنار به طول ۱۴ کیلومتر صورتگرفته، تا زمینه تسهیل، تسریع، افزایش ایمنی، کاهش ترافیک در اصلیترین شریان ارتباطی منطقه در سطح استان فراهم گردد.
طاعتی مقدم در خصوص انجام طرحهای مطالعاتی بهسازی تقاطع غیرهمسطح نامجوی و تقاطع غیرهمسطح بلوار سلیمانی به بلوار انزلی - رشت چنین توضیح داد که باهدف تسهیل و توزیع متوازن بار ترافیکی بین مسیر رشت - انزلی، بلوار شهید فاتحی و همچنین مجتمع بندری کاسپین و نقش مهمی که در روانسازی عبورومرور، کاهش بار ترافیکی و بهبود حملونقل در و به مسیر مجتمع بندری کاسپین ایفا میکند، طرح مطالعاتی اجرای آن انجام شده است.
وی با اشاره به لایروبی حوضچه آرامش مجتمع بندری کاسپین و اسکله مارینا، جهت تسهیل در جریان تردد و پهلوگیری کشتیهای ورودی و رونق گردشگری دریایی؛ افزود: برای دسترسی سریع و ایمن حملونقل جادهای بندری و جهت اتصال مجتمع بندری کاسپین به بلوار شهید فاتحی، جاده دسترسی به اسکلهها طراحی و اجرا گردیده و درعینحال محوطهسازی انبارهای محدوده بندری منطقه جهت افزایش ظرفیت انبارداری و تسهیل عملیات تخلیه و بارگیری کالا انجام شده است.
طاعتی مقدم تکمیلکننده طرح ملی اتصال ریل به مجتمع بندری کاسپین را احداث ایستگاه تبادلی راهآهن اعلام کرد و گفت: بر اساس توافقات صورتگرفته با شرکت ملی راهآهن، این ایستگاه در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین، احداث میشود و عملیات ساخت آن آغاز شده است.
وی در پایان از آغاز عملیات فنسکشی شهرکهای صنعتی سپیدرود و ضیابر خبر داد و تصریح کرد: بهمنظور اعمال استانداردهای گمرکی و حفاظ فیزیکی، برنامه کاری فوق در حال انجام است.