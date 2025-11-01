خبرگزاری کار ایران
اثر هنرمند خرمشهری در میان ۱۰۰ اثر برتر جشنواره بین‌المللی همام

اثر هنرمند خرمشهری در میان ۱۰۰ اثر برتر جشنواره بین‌المللی همام
اثر هنری حمزه بیت‌غانم، هنرمند توان‌یاب خرمشهری، در فهرست ۱۰۰ اثر برتر جشنواره بین‌المللی همام قرار گرفت. این جشنواره با هدف معرفی توانمندی‌های هنرمندان دارای معلولیت و ارائه بستری حرفه‌ای برای رقابت آثار آنان برگزار می‌شود و امسال با حضور ۴۳۰ هنرمند از ۳۱ استان و حدود ۶۰ اثر بین‌المللی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مرحله نخست انتخاب آثار بر اساس کیفیت هنری، اصالت اثر و انسجام مفهومی انجام شد. راهیابی بیت‌غانم به جمع آثار برتر، نشان‌دهنده ظرفیت رو به رشد هنر توان‌یاب در کشور و تثبیت جایگاه هنرمندان خارج از مراکز کلان‌شهری است. این موفقیت تأکیدی بر افزایش استانداردهای حرفه‌ای و توان رقابت بین‌المللی هنرمندان توان‌یاب در ایران است.

مرحله نهایی جشنواره براساس رأی مردمی برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند با وارد کردن کد ۵۰۶ در لینک زیر، رأی خود را ثبت کنند:
https://survey.porsline.ir/s/nHGvdt5I

ثبت رأی بدون نیاز به حساب کاربری انجام می‌شود و مستقیماً در نتیجه نهایی اثرگذار است.

 

