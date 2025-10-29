به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد اروند؛ حمید عرب‌نژاد مدیرعامل هواپیمایی ماهان با تأکید بر توسعه فعالیت‌های هلدینگ گفت:«ماهان دیگر صرفاً یک شرکت هواپیمایی نیست. با توسعه فعالیت‌ها در حوزه گردشگری و کشاورزی، از تجربه‌های موفق جهانی برای شکل‌دهی به مدل بومی توسعه بهره می‌بریم.»

او افزود:«تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کرده‌ایم و با نوسازی ناوگان و افزایش بهره‌وری، مسیر توسعه را گسترش داده‌ایم. وی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: «چالش اصلی منابع آب کشور مدیریت و بهره‌وری آن است، نه کمبود فیزیکی. در اروند می‌توان با ترکیب دانش نوین و ظرفیت‌های بومی، کشاورزی سنتی را احیا و اقتصاد محلی را تقویت کرد.»

محمدرضا پورابراهیمی: توسعه اروند مردمی و درون‌زا باشد

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت:«مردم آبادان و خرمشهر شایسته شرایط بهتری هستند. با هم‌افزایی بخش خصوصی و استفاده هدفمند از منابع صندوق توسعه ملی، باید پروژه‌های بزرگ اشتغال‌زا در منطقه تعریف شود.»

وی افزود: «صندوق توسعه ملی آمادگی دارد در طرح‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند حضور فعال داشته باشد».

خانزادی: بازآفرینی هویت اقتصادی و محوریت مردم

مصطفی خانزادی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با تأکید بر نقش مردم و هویت اقتصادی منطقه گفت:«مردم آبادان و خرمشهر امروز خود را با گذشته و همسایگانشان مقایسه می‌کنند؛ این ناترازی هویتی نیازمند پاسخ توسعه‌ای است. با برنامه‌ریزی و هم‌افزایی میان نهادها، بازآفرینی هویت تجاری و اقتصادی منطقه دنبال می‌شود.»

خانزادی افزود:«مطالعات نشان می‌دهد صنایع کوچک و متوسط، به‌ویژه در حوزه تجارت، موتور اصلی اشتغال منطقه خواهند بود و مردم محور اصلی توسعه خواهند شد.»

مطورزاده: آبادانی خرمشهر و آبادان با مشارکت مردم

مصطفی مطورزاده نماینده مردم خرمشهر با بیان اینکه«مردم وفادار آبادان و خرمشهر شایسته شرایط بهتری هستند»، گفت: «توسعه واقعی بدون مشارکت مردم و تحلیل دقیق تجربه‌های گذشته امکان‌پذیر نیست.»

او افزود:«فعال‌سازی پروازهای داخلی و بین‌المللی فرودگاه آبادان می‌تواند زیرساخت‌های حمل‌ونقل و گردشگری را تقویت و جریان سرمایه و ایده را به منطقه بازگرداند.»

مطورزاده تأکید کرد:«تا زمانی که دستگاه‌ها و سازمان‌ها جدا از هم عمل کنند، مردم نتیجه ملموس نخواهند دید. هم‌افزایی واقعی میان نهادها و بخش خصوصی، شرط اصلی آبادانی خرمشهر و آبادان است.»

توسعه کشاورزی مرزی؛ هم اقتصاد و هم امنیت

در بخشی از جلسه که در دفتر مرکزی هولدینگ ماهان در تهران برگزار شد، توسعه کشاورزی مرزی به‌عنوان اولویت استراتژیک مورد بحث قرار گرفت. مطورزاده ضمن تأکید بر نقش اقتصادی این بخش، گفت:«سرمایه‌گذاری در کشاورزی نه تنها اشتغال و امنیت غذایی ایجاد می‌کند، بلکه بخشی از پدافند غیرعامل است.»

در پایان این نشست که سیامک علیشاپور رئیس اتاق بازرگانی آبادان و سید مصطفی موسوی رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر نیز حضور داشتند، بر اهمیت هماهنگی میان سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و سازمان منطقه آزاد اروند برای اجرای پروژه‌های اشتغال‌زا تأکید و بنا شد هیئت‌های کارشناسی برای بازدیدهای میدانی حضور یابند و جلسات به صورت عملیاتی ادامه پیدا کنند.