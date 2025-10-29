مدیرعامل شرکت دانش پرتو نقش جهان خبر داد:
تولید قالب مسی فولاد برای نخستینبار در ایران / کاهش ۵۰ درصدی هزینه نسبت به نمونه خارجی
مدیرعامل شرکت دانشبنیان دانش پرتو نقش جهان گفت: با تولید قالب مسی مورد استفاده در صنعت فولاد برای نخستینبار در کشور، ایران در جمع معدود کشورهای صنعتی جهان قرار گرفته که توانایی ساخت این محصول فوقاستراتژیک را دارند.
مجید رحیمی، مدیرعامل شرکت دانش پرتو نقش جهان در گفتگو با ایلنا و در حاشیه نمایشگاه سمپوزیوم فولاد ۴۰۴ در جزیره کیش اظهار کرد: این نمایشگاه فرصت بسیار خوبی برای ارتباط میان فولادسازان کشور و فعالان حوزه تجهیزات صنعتی است. ما نیز بهعنوان یکی از اعضای کوچک خانواده بزرگ فولادسازی ایران، با هدف معرفی دستاوردهای جدید خود در این رویداد حضور پیدا کردهایم.
وی افزود: محصول جدید ما با نام قالب مسی تولید اسلب فولادی برای نخستینبار در ایران طراحی و ساخته شده است. این قطعه از تجهیزات حیاتی و فوقاستراتژیک در فرآیند فولادسازی محسوب میشود؛ چرا که فولاد مذاب در مرحله شکلگیری از درون این قالب عبور میکند و در واقع بدون آن، امکان تولید اسلب وجود ندارد.
همتراز با فناوری کشورهای صنعتی جهان
مدیرعامل شرکت دانش پرتو نقش جهان تصریح کرد: پیش از این، این محصول صرفاً از کشورهای صنعتی نظیر آلمان و آمریکا وارد میشد، اما اکنون شرکت ما توانسته است با اتکا به توان داخلی آن را تولید کند و ایران را در زمره تولیدکنندگان این تجهیز پیشرفته قرار دهد.
رحیمی با اشاره به مزایای اقتصادی این محصول گفت: قالب مسی ساخت داخل تقریباً با نصف قیمت نمونه خارجی تولید میشود، در حالیکه کیفیت آن کاملاً قابل رقابت با محصولات مشابه آلمانی است. این محصول در حال حاضر حدود چهار سال است که در خطوط فولادسازی کشور در حال بهرهبرداری است و عملکرد آن کاملاً رضایتبخش بوده است.
توان صادراتی در انتظار مسیر باز
وی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت ما توانایی صادرات این محصول را نیز دارد و در صورت فراهم شدن شرایط و باز شدن مسیر صادرات، میتوانیم به بازارهای خارجی نیز ورود کنیم. خوشبختانه این دستاورد، نشانهای از رشد فناوری و خودکفایی صنعت فولاد کشور است.