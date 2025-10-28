نیروگاه گازی و خورشیدی در خرمشهر احداث می شود
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، نشست بررسی احداث نیروگاههای گازی و خورشیدی توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی به ریاست جواد کاظم نسب الباجی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
این نشست در راستای تقویت همکاریهای دستگاههای اجرایی و تسریع در تأمین زیرساختها و مجوزهای لازم برای پروژههای بزرگ سرمایهگذاری در حوزه انرژی در استان خوزستان برگزار شد.
جواد کاظم نسب الباجی ضمن تأکید بر اهمیت استراتژیک پروژههای حوزه انرژی بهویژه نیروگاههای گازی و خورشیدی، نقش کلیدی این طرحها را در توسعه اقتصادی خوزستان یادآور شد و افزود: احداث این نیروگاهها نه تنها به تأمین انرژی پایدار برای استان و کشور کمک خواهد کرد، بلکه تأثیر مستقیمی بر اشتغالزایی و توسعه زیرساختها، خصوصاً در مناطق مرزی و محروم استان نظیر خرمشهر، خواهد داشت.
در راستای تسهیل فرآیند احداث، در این نشست تصمیمات مهمی اتخاذ شد: تشکیل کمیته ویژه: مقرر شد کمیتهای ویژه با حضور نمایندگان فرمانداری خرمشهر، اداره کل منابع طبیعی، شرکت برق منطقهای و سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شود. این کمیته موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع موانع موجود و تسریع در تأمین زمین و صدور مجوزهای مورد نیاز برای پروژههای انرژی در شهرستان خرمشهر اقدام نماید.
معاون استاندار خوزستان در پایان تأکید کرد: رفع موانع و تسهیل در فرآیند اجرایی این پروژهها از اولویتهای اصلی معاونت اقتصادی استانداری خوزستان است و ما تمام قد از سرمایهگذاران بخش خصوصی در این حوزه حمایت میکنیم.