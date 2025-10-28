اتصال بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ مشترک به فیبرنوری در منطقه آزاد اروند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان گفت: در شهرستان آبادان حدود سه هزار مشترک فعال و در شهرستان خرمشهر بیش از ۷۰۰ مشترک فعال در بستر فیبر نوری ارتباط می‌گیرند.

مهدی شه‌نظر افزود: در شهرستان خرمشهر کار برای اپراتور‌ها تمام شده و در شهرستان آبادان بالغ بر ۵۰ درصد از کار اپراتور پیشگامان نهایی شده و انجام ادامه عملیات با همکاری شهرداری آبادان در حال انجام است که امیدواریم در ماه‌های آینده ارائه سرویس را به کل شهرستان آبادان برسانیم.

او ادامه داد: حدود ۶۰ کیلومتر حفاری در آبادان و ۶۶ کیلومتر حفاری در خرمشهر انجام شده و با این حفاری‌ها زیرساخت مناسب برای اجرای شبکه فیبر نوری شهری ایجاد شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان گفت: همشهریان در آبادان و خرمشهر می‌توانند با مراجعه به سایت IranFTTx.ir محدوده مورد نظر محل سکونت خود را مشخص و ارائه خدمات را بر اساس اپراتور‌های مورد نظر دریافت کنند و اگر امکان ارائه سرویس بود درخواست خود را ثبت کنند.