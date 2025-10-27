خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز نظارت نامحسوس بر هتل‌ها و مراکز گردشگری کیش

آغاز نظارت نامحسوس بر هتل‌ها و مراکز گردشگری کیش
کد خبر : 1705850
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش از آغاز و اجرای فرایند نظارت و پایش نامحسوس بر هتل‌ها و سایر مراکز و تأسیسات گردشگری جزیره کیش خبر داد .

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سید محمد امین جعفری گفت: این اقدام در راستای تکمیل چرخه نظارت‌های فنی و ارزیابی‌های تخصصی صورت می‌گیرد و هدف آن دستیابی به تصویری واقعی و علمی از کیفیت خدمات گردشگری در جزیره کیش است.

وی با اشاره به اینکه فرایند ارزشیابی، استانداردسازی و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری از مدتی قبل آغاز شده و به‌ صورت منظم در حال پیگیری است، افزود: در کنار سیاست کلی مدیریت نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری مبنی بر انجام بازدیدها، بازرسی‌ها و نظارت‌های فراگیر، دوره ‌ای و میدانی توسط کارشناسان این مدیریت، از این پس پایش و بازدید نامحسوس از مؤلفه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تاسیسات گردشگری نیز به‌طور رسمی در دستور کار قرار گرفته است.

جعفری با بیان اینکه نظارت نامحسوس روشی مؤثر برای ارزیابی بی‌طرفانه‌ی کیفیت خدمات و سنجش واقعی رفتار حرفه‌ای کارکنان و مدیران مراکز گردشگری است، تأکید کرد: نتایج این بازدیدها مبنای تصمیمات مدیریتی برای ارتقای استانداردها، بهبود تجربه گردشگران و تقویت برند گردشگری کیش خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با بهره ‌گیری از شاخص‌های علمی و استانداردهای روز، در مسیر پایش مستمر، اصلاح ساختار خدمات و ارتقای نظام کیفیت گردشگری جزیره کیش گام برمی‌دارد تا حقوق گردشگران و اعتبار حرفه‌ای فعالان این حوزه به بهترین شکل حفظ شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ