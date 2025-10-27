آغاز نظارت نامحسوس بر هتلها و مراکز گردشگری کیش
مدیر نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش از آغاز و اجرای فرایند نظارت و پایش نامحسوس بر هتلها و سایر مراکز و تأسیسات گردشگری جزیره کیش خبر داد .
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سید محمد امین جعفری گفت: این اقدام در راستای تکمیل چرخه نظارتهای فنی و ارزیابیهای تخصصی صورت میگیرد و هدف آن دستیابی به تصویری واقعی و علمی از کیفیت خدمات گردشگری در جزیره کیش است.
وی با اشاره به اینکه فرایند ارزشیابی، استانداردسازی و درجهبندی تاسیسات گردشگری از مدتی قبل آغاز شده و به صورت منظم در حال پیگیری است، افزود: در کنار سیاست کلی مدیریت نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری مبنی بر انجام بازدیدها، بازرسیها و نظارتهای فراگیر، دوره ای و میدانی توسط کارشناسان این مدیریت، از این پس پایش و بازدید نامحسوس از مؤلفههای سختافزاری و نرمافزاری تاسیسات گردشگری نیز بهطور رسمی در دستور کار قرار گرفته است.
جعفری با بیان اینکه نظارت نامحسوس روشی مؤثر برای ارزیابی بیطرفانهی کیفیت خدمات و سنجش واقعی رفتار حرفهای کارکنان و مدیران مراکز گردشگری است، تأکید کرد: نتایج این بازدیدها مبنای تصمیمات مدیریتی برای ارتقای استانداردها، بهبود تجربه گردشگران و تقویت برند گردشگری کیش خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با بهره گیری از شاخصهای علمی و استانداردهای روز، در مسیر پایش مستمر، اصلاح ساختار خدمات و ارتقای نظام کیفیت گردشگری جزیره کیش گام برمیدارد تا حقوق گردشگران و اعتبار حرفهای فعالان این حوزه به بهترین شکل حفظ شود.